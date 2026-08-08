Família abandona imóvel após encontrar 10 escorpiões

Uma família precisou abandonar o imóvel às pressas após registrar a presença de 10 escorpiões no local. Moradora de Franca, em São Paulo, a influenciadora Paula Miranda saiu do local acompanhada do marido e dos dois filhos do casal, logo após notar a infestação.

Em entrevista ao g1, ela alegou que morava no local há 13 anos e nunca havia vivido algo do tipo. “Para mim foi uma situação muito inusitada, porque assim, a gente mora lá há 13 anos e nunca tinha aparecido, eu nunca tinha visto um escorpião de perto, na verdade, na minha vida. Então, de repente em uma semana começaram a aparecer vários”, disse.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo Paula, os animais surgiram no quarto e na garagem. “O primeiro, como apareceu na janela, na cortina, nós pensamos… Bom, a janela estava aberta, ele veio de fora, entrou pela janela e grudou na cortina, mas aí o segundo apareceu na garagem. Nós continuamos acreditando que ele tivesse vindo de fora, mas aí já eram dois, e aí a gente já se preocupou”.

Assustada, ela chamou uma equipe de dedetização, que fez com que outros escorpiões saissem dos esconderijos dentro da casa. No entanto, nenhum membro da família foi picado.

Atualmente, Paula e a família estão morando com a mãe do marido dela até terem certeza de que as pragas foram controladas e que voltar ao imovel é seguro. “A gente tentou voltar, no sábado, por exemplo, a gente foi pra casa, aí chegou lá, a gente viu mais. E aí, o que aconteceu? Ficamos com medo e voltamos pra casa da minha sogra”, disparou.

Paula e seus familiares - Foto: Reprodução | Instagram

“Eu acredito que a gente deve voltar pra casa, mas eu, principalmente, estou muito tensa de voltar, eu tenho certeza que nesses primeiros dias não vai ser fácil”, concluiu a influenciadora.