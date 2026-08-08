EXPULSOS DE CASA
Família abandona imóvel após encontrar 10 escorpiões
Moradores não frequentam o local há cerca de 21 dias
Uma família precisou abandonar o imóvel às pressas após registrar a presença de 10 escorpiões no local. Moradora de Franca, em São Paulo, a influenciadora Paula Miranda saiu do local acompanhada do marido e dos dois filhos do casal, logo após notar a infestação.
Em entrevista ao g1, ela alegou que morava no local há 13 anos e nunca havia vivido algo do tipo. “Para mim foi uma situação muito inusitada, porque assim, a gente mora lá há 13 anos e nunca tinha aparecido, eu nunca tinha visto um escorpião de perto, na verdade, na minha vida. Então, de repente em uma semana começaram a aparecer vários”, disse.
Segundo Paula, os animais surgiram no quarto e na garagem. “O primeiro, como apareceu na janela, na cortina, nós pensamos… Bom, a janela estava aberta, ele veio de fora, entrou pela janela e grudou na cortina, mas aí o segundo apareceu na garagem. Nós continuamos acreditando que ele tivesse vindo de fora, mas aí já eram dois, e aí a gente já se preocupou”.
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Assustada, ela chamou uma equipe de dedetização, que fez com que outros escorpiões saissem dos esconderijos dentro da casa. No entanto, nenhum membro da família foi picado.
Atualmente, Paula e a família estão morando com a mãe do marido dela até terem certeza de que as pragas foram controladas e que voltar ao imovel é seguro. “A gente tentou voltar, no sábado, por exemplo, a gente foi pra casa, aí chegou lá, a gente viu mais. E aí, o que aconteceu? Ficamos com medo e voltamos pra casa da minha sogra”, disparou.
“Eu acredito que a gente deve voltar pra casa, mas eu, principalmente, estou muito tensa de voltar, eu tenho certeza que nesses primeiros dias não vai ser fácil”, concluiu a influenciadora.