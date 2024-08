Cidade mais fria do Brasil tem neve e paisagem congelada

Cenários renderam fotos encantadoras - Foto: Elcio Branco| Prefeitura de Urupema

A cidade de Urupema, na Serra Catarinense, considerada a mais fria do Brasil, amanheceu congelante neste sábado, 10. As primeiras horas do dia foram marcadas por uma série de fenômenos: neve, formação de camadas de gelo e sensação térmica de -19°C , segundo dados da Epagri Ciram.

De acordo com a prefeitura de Urupema, o Morro das Antenas tinha uma camada de gelo e estalactites. As imagens de Elcio Branco mostram um verdadeiro espetáculo visual, evidenciando o rigor do inverno na região neste fim de semana.

A cidade registrou -2,6ºC no morro, e a sensação térmica chegou a impressionantes -19ºC.