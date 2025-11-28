Cidades brasileiras entram na lista das melhores do mundo para estudar

As cidades alcançaram a segunda parete da lista - Foto: Ilustrativa | Freepik

Duas cidades brasileiras conquistaram um lugar no ranking de melhores locais para estudantes universitários. A lista em questão foi montada pela consultoria britânica QS Quacquarelli Symonds, sendo chamada de ‘QS Best Student Cities’, reunindo as grandes metrópoles mundiais.

As escolhidas foram São Paulo, que aparece em 86º lugar no ranking global, e Rio de Janeiro, que ocupa a 121ª posição. Ao todo, foram escolhidas 140 cidades, avaliadas por indicadores de qualidade das universidades, perspectiva de emprego, custo de vida, acessibilidade e diversidade cultural.

Mais de 98 mil estudantes participaram da pesquisa, que também listou as melhores universidades do mundo, colocando a Universidade de São Paulo (USP) na 115ª colocação global e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) como a melhor posicionada entre as instituições de ensino cariocas.

As cidades com melhor colocação na lista foram: Londres (Reino Unido), Seul (Coreia do Sul), Munique (Alemanha), Zurique (Suíça), Melbourne (Austrália), Berlim (Alemanha), Tóquio (Japão), Paris (França), Sydney (Austrália), Edimburgo (Reino Unido).