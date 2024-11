Cinco integrantes do CV são condenados a 369 anos de prisão

- Foto: Divulgação/PC-MT

Cinco integrantes do Comando Vermelho, responsáveis pelos assassinatos de quatro trabalhadores em Nova Monte Verde, no interior de Mato Grosso, em 2022, foram condenados pelo Tribunal do Júri da comarca do município, na semana passada, a penas que chegam aos 369 anos, somadas às condenações. Os acusados torturaram e mataram quatro homens que vieram do Paraná para trabalhar em obras de asfalto da cidade.

A investigação da Delegacia da Polícia Civil de Nova Monte Verde apurou que Alan Rodrigues Pereira, 36 anos, Caio Paulo da Silva, 31 anos, Jefferson Vale Paulino, de 27 anos, e João Vitor da Silva, 19 anos, foram torturados antes de serem executados.

Conforme o inquérito policial, os integrantes da facção criminosa julgaram que os trabalhadores seriam de um grupo rival, o Primeiro Comando da Capital (PCC), devido a uma publicação feita na rede social, em que um deles teria supostamente feito símbolos alusivos ao grupo criminoso paulista.

Os corpos das vítimas foram encontrados em um local próximo de um rio, usado para desova. Todos usavam uniformes da empresa onde trabalhavam.

As investigações apontaram e identificaram os sete autores do crime, inclusive os mandantes. T.B.L. foi condenado a 75 anos de prisão; W.B.L. condenado a 56 anos de prisão; B.B.S. condenado a 66 anos de prisão; enquanto R.T.S.L. e E.S. receberam condenações de 86 anos de prisão cada um.