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MUDANÇAS

CNH para carro automático? Projeto de lei propõe mudança nas categorias

Proposta segue em tramitação para entrar em vigor

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

13/03/2026 - 16:22 h

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Proposta segue em tramitação para entrar em vigor
Proposta segue em tramitação para entrar em vigor -

Em 2026, novas mudanças nas regras da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foram reforçadas. Entre elas, está um projeto de lei que propõe a criação de categorias diferentes para motoristas de carros automáticos e manuais.

A proposta já foi aprovada na Câmara dos Deputados, mas ainda segue em tramitação antes de entrar em vigor.

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O que sugere a lei?

De acordo com o documento, relatado pelo deputado Neto Carletto, o candidato que realizar as aulas e o exame prático apenas em carro automático poderá dirigir somente esse tipo de veículo, com essa informação registrada na CNH.

O mesmo vale para quem fizer a prova em carro com câmbio manual.

"É forçoso constar no documento de habilitação do condutor que optar por fazer o curso e o exame em veículo com câmbio automático que ele não está apto a dirigir veículo com câmbio mecânico", afirma o relator no texto.

Já para motoristas que desejarem dirigir o outro tipo de veículo, a proposta prevê a obrigatoriedade de realizar um curso complementar e um novo exame prático. A autorização para conduzir ambos os tipos de câmbio só seria concedida após essa atualização na habilitação.

Existe indicação para carros automáticos

Mesmo com a proposta em discussão, já existe atualmente uma anotação no campo de observações da CNH que indica a necessidade de conduzir veículos com câmbio automático. No entanto, essa restrição é voltada principalmente para condutores com necessidades específicas.

O que falta para a lei ser aprovada?

O projeto de lei já foi aprovado na Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados, mas ainda precisa passar pelas seguintes etapas para entrar em vigor:

  • Análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ);
  • Votação no plenário da Câmara dos Deputados;
  • Caso aprovado, o texto segue para votação no Senado Federal.

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Tags:

carros automáticos categoria de habilitação cnh lei de trânsito transporte veículos

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