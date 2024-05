CNU: Confira orientações para quem fará as provas neste domingo | A TARDE

Faltando apenas três dias para a aplicação das provas do Concurso Nacional Unificado Público (CNUP), o ‘Enem dos Concursos’, candidatos precisam ficar ainda mais atentos às informações, orientações e aos materiais que precisam levar para prestar o certame.

Organizado pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), o concurso será aplicado neste domingo, 5 de maio, em 288 municípios brasileiros, em horários válidos para todo o país. Mais de 2,1 milhões de candidatos disputam pelas 6.640 vagas disponíveis, em 21 órgãos ligados ao governo federal.

Locais e horários

As provas serão aplicadas pela manhã e pela tarde. No turno matutino, os portões abrem às 7h30 e fecham às 8h30. O início das provas será às 9h e termina às 11h30. No turno vespertino, os portões abrem às 13h e fecham às 14h. As provas serão aplicadas às 14h30 e terminam às 17h30 para candidatos inscritos no bloco temático 8, de nível médio e 18h para os demais de nível médio e superior.

Pela manhã, os candidatos com nível superior farão provas objetivas de conhecimentos gerais (20 questões) e a prova discursiva de conhecimento específico do bloco. Para o nível médio, serão aplicadas provas objetivas (20 questões) de Língua Portuguesa e redação.

Pela tarde, os candidatos de nível superior realizarão provas objetivas de conhecimentos específicos (50 questões) e de nível médio, provas objetivas de Noções de Direito, Matemática e Realidade Brasileira (40 questões).

É recomendado que os candidatos cheguem ao local das provas com uma hora de antecedência do início das mesmas.

O que levar ou não levar

O candidato deve ter em mãos, no dia de aplicação das provas, o cartão de confirmação de inscrição no concurso, de forma impressa, um documento de identificação original com foto e uma caneta esferográfica preta transparente.

O cartão de confirmação pode ser impresso na área do candidato, no site da Fundação Cesgranrio - plataforma responsável pelo certame. Nele, estão todas as informações necessárias sobre os locais e horários das provas, além também dos dados pessoais e o bloco escolhido pelo candidato.

Não serão aceitas cópias de documentos, nem mesmo com autenticação; Certidões de nascimento; CPF; Título do eleitor; Carteiras de motorista (modelo sem foto); Carteiras de estudante; Carteiras funcionais sem valor de identidade; RANI (Registro Administrativo de Nascimento Indígena) e documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.

Em casos de formatos digitais, não serão aceitos ‘prints’, e o candidato deve acessar o documento no aplicativo no momento da identificação. O MGI recomenda que o aplicativo oficial do documento digital já esteja baixado no celular do candidato e que o dispositivo esteja com a bateria carregada, para que possa acessá-lo no momento da identificação.

Everton Suzart é servidor de carreira na esfera federal e criador do perfil @dicasdecomunicacao.concurso e do canal no Youtube Dicas de Comunicação - Prof. Éverton Suzart, e dá dicas do que fazer no dia da aplicação das provas.

“O primeiro ponto é deixar o material todo separado antes. Saber o que precisa levar e se organizar. É preciso também não se alimentar com coisas pesadas para estar tranquilo até mesmo um dia antes. Outro ponto é descansar, dormir um pouco mais cedo antes para acordar com disposição. Saia de casa cedo, não deixe para chegar no seu local de prova em cima da hora. A última dica que eu trago é: quando se sentir cansado, pede pra ir no banheiro, lava o rosto, respira um pouquinho, dá aquela re-energizada e depois volta para fazer sua prova”, explica Suzart.

Recomendações

A primeira edição do CNU foi marcada por medidas mais rígidas para evitar fraudes, uma delas é a coleta de digitais dos candidatos, impossibilidade de levar os cadernos de prova quando candidatos terminarem os testes, e de fazer anotações no cartão de confirmação da inscrição.

Além disso, os locais de prova contarão com detectores de metais e de ponto eletrônico para aumentar a segurança no dia. Protetores auriculares ou fones de ouvido são proibidos na hora de aplicação de provas. Os celulares e relógios dos candidatos deverão ser guardados nos envelopes porta-objeto, que serão fornecidos pelos fiscais de sala.

O MGI recomenda que os candidatos usem roupas e sapatos confortáveis no dia da prova, pois serão dois turnos de aplicação. O professor William Dornela, também servidor público, e um dos criadores do canal ‘Os Pedagógicos’, aconselha começar com as questões que são de maior conhecimento.

“Não precisa seguir a ordem da prova, da questão 1 até a questão 100, por exemplo. Se você anda muito bem com a parte específica, começa por lá, porque você está mais acordado, está mais disposto, vai ficar mais animado, vai ter mais energia para terminar a prova melhor”, explica ele.