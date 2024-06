Colégio Militar dos Bombeiros proíbe duplas do mesmo sexo em quadrilha | A TARDE

O Colégio Militar Dom Pedro II, no Distrito Federal, proibiu que duas pessoas do mesmo gênero formem par na hora de dançar quadrilha nas festas juninas deste ano. A ação foi vista como discriminação por estudantes que denunciaram a iniciativa à Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF).

No documento elaborado, o colégio define a importância das festividades para valorizar a cultura e a tradição. Na parte “atribuições dos coordenadores”, o documento orienta que, em caso de uma desigualdade de gênero em uma turma, seja realizada coreografia solo para apresentação.

“Não será autorizado dança com alunos do mesmo sexo. Atentar se na turma tiver casais do mesmo sexo fazer dança com coreografia solo na encenação”, diz um trecho do documento.

O Colégio Militar Dom Pedro II é uma escola pública, gerida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, e os alunos podem ingressar na instituição a partir de provas seletivas.



Após a publicação do texto, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que administra a instituição, respondeu que o comunicado se trata de um planejamento que não foi executado.

Publicações relacionadas