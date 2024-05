Com dez mortos, Bolsonaro se solidariza com vítimas das chuvas no RS | A TARDE

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 1, para prestar solidariedade aos atingidos pelas fortes chuvas registradas no Rio Grande do Sul. Até o momento, o temporal provocou dez mortes, além do desaparecimento de 21 pessoas. Ao menos, 11 pessoas ficaram feridas devido a tempestade, de acordo com o balanço da Defesa Civil do estado.

“Nossa solidariedade aos gaúchos que sofrem mais uma vez com enchentes que destroem cidades e ceifam vidas. Às famílias atingidas, sobretudo daquelas que perderam seus entes queridos, nosso profundo pesar. Força, Rio Grande do Sul”, escreveu o ex-mandatário no X (antigo Twitter).

Veja:

- Nossa solidariedade aos gaúchos que sofrem mais uma vez com enchentes que destroem cidades e ceifam vidas.



- Às famílias atingidas, sobretudo daquelas que perderam seus entes queridos nosso profundo pesar.



- Força Rio Grande do Sul. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 1, 2024

O governador do estado gaúcho, Eduardo Leite (PSDB) considerou os efeitos das chuvas que causaram a destruição da cidade como o “maior desastre da história” em termos de prejuízo material. No ano passado, o Rio Grande do Sul também foi impactado com o temporal. À época, foram registradas mais de 50 mortes e danos materiais.

““Infelizmente, este será o maior desastre que nosso estado já enfrentou. Infelizmente, será maior do que o que assistimos no ano passado”, disse o chefe do Executivo.

Devido à situação emergencial do estado, o presidente Lula (PT) anunciou que vai ao local na quinta-feira, 2, para averiguar os estragos provocados pelas fortes chuvas e acompanhar o “trabalho conjunto dos ministros com o governo do estado”.

Nesta quarta, Leite também pediu a suspensão da aplicação das provas do Concurso Nacional Unificado (CNU), intitulado de “Enem dos Concursos”, previsto para acontecer no próximo domingo, 5.