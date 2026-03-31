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FARMÁCIA POPULAR

Comerciante descobre que 'está morto' ao tentar retirar remédio em farmácia

Na ocasião, foi informado de que seu cadastro estava desativado por motivo de falecimento

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

31/03/2026 - 20:46 h

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Imagem ilustrativa da imagem Comerciante descobre que 'está morto' ao tentar retirar remédio em farmácia
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Um erro no sistema do SUS fez com que um comerciante de 62 anos fosse considerado morto por quase um ano, mesmo estando vivo e em tratamento de saúde.

Guelfo de Favari Júnior só descobriu a situação na última quarta-feira, 25, ao tentar retirar medicamentos para tratar problemas cardíacos em uma unidade da Farmácia Popular. Na ocasião, foi informado de que seu cadastro estava desativado por motivo de falecimento.

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Erro em cartório

A confusão começou em dezembro de 2024, após a morte do pai dele, que tinha o mesmo nome. Júnior foi o responsável por registrar o óbito no cartório e acredita que, durante esse processo, seus dados tenham sido indevidamente vinculados ao registro.

Durante todo o ano de 2025, ele seguiu comprando os medicamentos normalmente e não percebeu o erro. O problema só veio à tona quando precisou retomar a retirada dos remédios pelo programa.

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“Falei que estava tendo um engano, porque o nome dele é o mesmo que o meu, só muda o ‘Júnior’. Eu fui registrar a morte dele e acabaram me dando como morto”, relatou em entrevista à EPTV.

O comerciante, que sofre de arritmia e pressão alta, afirmou ter enfrentado dificuldades para resolver a situação. Segundo ele, percorreu diversos setores em busca de uma solução, sem sucesso imediato.

“É constrangedor. Ninguém sabe explicar onde resolver isso. Fiquei o dia inteiro em vários departamentos e não consegui resolver”, disse.

Polícia investiga

Diante do caso, Júnior registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil e informou que pretende acionar a Justiça.

Procurado, o Ministério da Saúde reconheceu a falha no cadastro e afirmou que a situação já foi corrigida. A Secretaria da Saúde de Ribeirão Preto também informou que os dados do paciente foram regularizados após a reclamação.

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