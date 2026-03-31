Fundo Marielle Franco oferece até R$ 100 mil para projetos culturais

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Instituto Marielle Franco - Foto: Bleia Campos | Divulgação

O Instituto Marielle Franco lança, nesta quarta-feira, 1º, a primeira edição do Fundo Marielle Franco – Cultura nos Territórios, que vai destinar até R$ 100 mil para apoiar projetos culturais ligados à democracia, memória e direitos humanos em periferias do Brasil.

Ao todo, serão selecionados dez projetos, com apoio financeiro de R$ 5 mil ou R$ 10 mil cada. As iniciativas escolhidas deverão ser realizadas entre junho e dezembro de 2026.

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As inscrições começam nesta quarta-feira, 1º, e seguem até o dia 10 de abril. Podem participar pessoas físicas e jurídicas de todo o país. Segundo o instituto, mulheres negras e pessoas LGBTQIA+ de territórios periféricos terão prioridade na seleção.

Capacitação e apoio

Além do financiamento, os selecionados também terão acesso a uma formação voltada para direitos culturais e democracia.

A capacitação será realizada em parceria com instituições como a People’s Palace Projects, da Queen Mary University of London, e a Fundação Getulio Vargas (FGV).

Tipos de projetos

O edital contempla diversas formas de expressão cultural desenvolvidas nas periferias. Entre as atividades elegíveis estão:

Rodas de rima

Intervenções urbanas

Peças de teatro

Cineclubes

Exposições

A proposta é fortalecer iniciativas culturais que dialoguem com temas sociais e ampliem o acesso à produção artística nos territórios. O resultado final da seleção está previsto para ser divulgado no dia 20 de abril.