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Fundo Marielle Franco oferece até R$ 100 mil para projetos culturais

Iniciativa vai apoiar ações em periferias de todo o país

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

31/03/2026 - 20:21 h | Atualizada em 31/03/2026 - 20:51

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Instituto Marielle Franco
Instituto Marielle Franco -

O Instituto Marielle Franco lança, nesta quarta-feira, 1º, a primeira edição do Fundo Marielle Franco – Cultura nos Territórios, que vai destinar até R$ 100 mil para apoiar projetos culturais ligados à democracia, memória e direitos humanos em periferias do Brasil.

Ao todo, serão selecionados dez projetos, com apoio financeiro de R$ 5 mil ou R$ 10 mil cada. As iniciativas escolhidas deverão ser realizadas entre junho e dezembro de 2026.

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As inscrições começam nesta quarta-feira, 1º, e seguem até o dia 10 de abril. Podem participar pessoas físicas e jurídicas de todo o país. Segundo o instituto, mulheres negras e pessoas LGBTQIA+ de territórios periféricos terão prioridade na seleção.

Capacitação e apoio

Além do financiamento, os selecionados também terão acesso a uma formação voltada para direitos culturais e democracia.

A capacitação será realizada em parceria com instituições como a People’s Palace Projects, da Queen Mary University of London, e a Fundação Getulio Vargas (FGV).

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Tipos de projetos

O edital contempla diversas formas de expressão cultural desenvolvidas nas periferias. Entre as atividades elegíveis estão:

  • Rodas de rima
  • Intervenções urbanas
  • Peças de teatro
  • Cineclubes
  • Exposições

A proposta é fortalecer iniciativas culturais que dialoguem com temas sociais e ampliem o acesso à produção artística nos territórios. O resultado final da seleção está previsto para ser divulgado no dia 20 de abril.

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Tags:

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