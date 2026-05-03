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Companhias aéreas suspendem voos do Brasil para destinos famosos

Situação afetou milhares de brasileiros que estavam com passagens compradas

Luiza Nascimento
Por

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Latam, Gol, Azul e America Airlines cancelaram viagens
Latam, Gol, Azul e America Airlines cancelaram viagens - Foto: Ilustrativa | Freepik

Seis companhias aéreas se uniram na suspensão de voos para destinos internacionais após um alerta de segurança emitido pela Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) sobre o espaço aéreo venezuelano. Com a decisão, Latam, Gol, Azul e America Airlines cancelaram viagens do Brasil a lugares que precisassem atravessar a zona de perigo na região de Maiquetía.

O caso ocorreu em novembro de 2025, e afetou milhares de brasileiros que estavam com passagens compradas. No documento, a FAA citou as seguintes interferências:

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  • Sistemas de navegação;
  • aumento da movimentação militar;
  • possibilidade de incidentes com aeronaves civis.

O aviso surgiu durante ponto alto de tensão crescente entre Washington e Caracas, com a presença militar americana no Caribe interpretada pelo governo venezuelano como pressão para derrubar o presidente Nicolás Maduro.

A situação se complicou ainda mais quando o governo venezuelano optou por revogar as licenças das empresas diante da decisão. Antes, Caracas deu um prazo de 48 horas para a retomada dos voos, mas todas as empresas mantiveram a suspensão.

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Confira rotas afetadas saindo do Brasil:

  • Gol: Brasil - Caracas (CCS)
  • Azul: Confins (BH) – Curaçao
  • Latam: Colômbia/Peru em rotas para Aruba e Curaçao
  • Iberia, TAP, Avianc: voos para Caracas

De acordo com dados da Associação Nacional de Agências de Viagem e Turismo da Venezuela (Avavit), ao menos 8 mil passageiros de 40 voos foram diretamente afetados pela paralisação. Assim, cada empresa adotou diferentes formas para atender os clientes afetados.

Para os passageiros brasileiros que tinham passagens compradas, a legislação nacional prevê obrigações claras às companhias aéreas em casos de cancelamento através da Resolução nº 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que garante assistência material e opções de remarcação ou reembolso.

Voos já operam normalmente

Apesar dos transtornos, as paralisações prejudicaram os voos entre novembro de 2025 e janeiro de 2026. No momento, os voos operam normalmente, mas quem deseja viajar aos locais devem consultar o status atualizado das operações nos sites das companhias antes de comprar qualquer bilhete, para ter segurança.

Com a crise, há instabilidade política e geopolítica, o que pode mudar o status a qualquer momento. O ideal é se planejar, contratar um seguro e ficar atento às movimentações.

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Tags:

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