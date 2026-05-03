Companhias aéreas suspendem voos do Brasil para destinos famosos

Seis companhias aéreas se uniram na suspensão de voos para destinos internacionais após um alerta de segurança emitido pela Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) sobre o espaço aéreo venezuelano. Com a decisão, Latam, Gol, Azul e America Airlines cancelaram viagens do Brasil a lugares que precisassem atravessar a zona de perigo na região de Maiquetía.

O caso ocorreu em novembro de 2025, e afetou milhares de brasileiros que estavam com passagens compradas. No documento, a FAA citou as seguintes interferências:

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Sistemas de navegação;

aumento da movimentação militar;

possibilidade de incidentes com aeronaves civis.

O aviso surgiu durante ponto alto de tensão crescente entre Washington e Caracas, com a presença militar americana no Caribe interpretada pelo governo venezuelano como pressão para derrubar o presidente Nicolás Maduro.

A situação se complicou ainda mais quando o governo venezuelano optou por revogar as licenças das empresas diante da decisão. Antes, Caracas deu um prazo de 48 horas para a retomada dos voos, mas todas as empresas mantiveram a suspensão.

Confira rotas afetadas saindo do Brasil:

Gol: Brasil - Caracas (CCS)

Azul: Confins (BH) – Curaçao

Latam: Colômbia/Peru em rotas para Aruba e Curaçao

Iberia, TAP, Avianc: voos para Caracas

De acordo com dados da Associação Nacional de Agências de Viagem e Turismo da Venezuela (Avavit), ao menos 8 mil passageiros de 40 voos foram diretamente afetados pela paralisação. Assim, cada empresa adotou diferentes formas para atender os clientes afetados.

Para os passageiros brasileiros que tinham passagens compradas, a legislação nacional prevê obrigações claras às companhias aéreas em casos de cancelamento através da Resolução nº 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que garante assistência material e opções de remarcação ou reembolso.

Voos já operam normalmente

Apesar dos transtornos, as paralisações prejudicaram os voos entre novembro de 2025 e janeiro de 2026. No momento, os voos operam normalmente, mas quem deseja viajar aos locais devem consultar o status atualizado das operações nos sites das companhias antes de comprar qualquer bilhete, para ter segurança.

Com a crise, há instabilidade política e geopolítica, o que pode mudar o status a qualquer momento. O ideal é se planejar, contratar um seguro e ficar atento às movimentações.