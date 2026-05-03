JUSTIÇA
Juiz que já foi vendedor de picolé perde cargo após humilhar colegas
Magistrado é conhecido pela trajetória de superação
Conhecido pela trajetória de superação, um juiz perdeu o cargo no Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO) após ser acusado de humilhar colegas de trabalho. Robson José dos Santos foi demitido após um processo administrativo disciplinar.
Durante análise dos fatos, o TJ entendeu que o magistrado estava inapto a exercer o carco do ponto de vista técnico, ético e comportamental, segundo informações do Metrópoles.
Além do tratamento desrespeitoso aos colegas, a investigação também apontou decisões judiciais que fugiam dos protocolos e relações suspeitas com detentos.
Veja lista de acusações:
- Tratamento desrespeitoso aos colegas
- decisões judiciais suspeitas
- relações com detentos
- interferência na administração de unidades prisionais
- críticas a decisões de outros magistrados
- irregularidades administrativas
- solicitação de diárias sem justificativa
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Relação com detentos
Em uma das denúncias, Robson é acusado de emprestar o celular para realizar ligações externas.
Além disso, ele tem histórico de visitar prisões em circunstâncias que fogem do padrão, e de dar autorização para acesso de pessoas sem vínculo judiciário a ambientes considerados restritos.
Trajetória de Robson José dos Santos
O juiz Robson José dos Santos era conhecido pela história de superação pois ele é de origem humilde e, antes de assumir o cargo, enfrentou dificuldades, chegando a passar fome.
Natural da periferia de Recife, ele trabalha desde a infância e acumula funções como gari e vendedor de pipoca e picolé.
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