BRASIL
Procon apreende cervejas impróprias e retira produtos de circulação
Fiscalização encontra centenas de latas fora do prazo de validade
Uma fiscalização do Procon Goiás terminou com a apreensão de cerca de 450 latas de cerveja consideradas impróprias para consumo. Ao todo, foram retirados de circulação aproximadamente 157 litros da bebida após a identificação de produtos vencidos.
Durante a ação, realizada na última terça-feira, 28, os agentes encontraram mais de 420 unidades de uma mesma marca com prazo de validade expirado desde o início de fevereiro deste ano. A irregularidade foi detectada em uma distribuidora localizada no município de Jandaia.
Estabelecimento é autuado
Diante da situação, o local foi autuado por expor e comercializar produtos inadequados ao consumo, o que representa risco direto à saúde dos consumidores. O responsável pelo estabelecimento terá um prazo de 20 dias para apresentar defesa.
As bebidas apreendidas foram inutilizadas ainda durante a fiscalização.
Leia Também:
Orientação ao consumidor
O Procon Goiás reforça a importância de atenção redobrada na hora da compra. A recomendação é que consumidores verifiquem sempre a validade e o aspecto dos produtos antes de consumi-los.
Além disso, o órgão destaca que observar as condições de higiene e limpeza dos estabelecimentos é fundamental para evitar riscos à saúde.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes