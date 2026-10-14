Concurso da Educação com mais de 10 mil vagas terá novidade nesta quinta-feira (15)

A governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), anunciou nesta quarta-feira, 14, que a banca organizadora do concurso da Secretaria de Educação do DF será divulgada nesta quinta-feira (15), no Dia do Professor. A declaração foi feita durante sabatina ao Jornal de Brasília.

A expectativa é que o certame ofereça 10.604 vagas para profissionais do magistério, além de profissionais de políticas públicas voltadas para a educação. Desse total, 2.650 vagas devem ser imediatas.

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“Nesse curto intervalo de tempo que eu tive, nomeei 3,6 mil professores de temporários para concursados. Fiz um reajuste salarial nos cargos de coordenação das escolas, de diretores de escolas que haviam ficado para trás na remuneração. Amanhã a gente já publica a banca que foi selecionada e ganhou a licitação para o concurso de educação, que vai ser o maior concurso de educação pública da história do DF“, disse Celina.

O edital deve ser publicado em dezembro deste ano, com vagas para professores, monitores e orientadores educacionais.

Notas do Ideb

Para melhorar as notas do Distrito Federal no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), Celina Leão promete melhorar os salários dos professores da rede pública. A mandatária comentou o plano em entrevista para a Rádio Nova Brasil FM, nesta quarta-feira, 14.

“Esse é o nosso grande desafio: melhorar as nossas estruturas, investir na aprendizagem, melhorar o salário dos nossos professores, porque eles precisam e estão sempre engajados. Se for em qualquer escola, você vê a marca dos profissionais de Educação fazendo diferença nas nossas escolas. Lutam por elas”, afirmou Celina Leão.

Segundo Celina Leão, a atual gestão da Secretaria de Educação vai focar treinamento, capacitação e aprendizado dos alunos para o Ideb. A governadora ressaltou que recebeu os diretores das escolas públicas para ouvir as demandas da comunidade escolar na Residência Oficial de Águas Claras (Roac).