Concurso TSE unificado tem resultado divulgado

Tribunal Superior Eleitoral - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Os resultados do primeiro concurso público unificado da Justiça Eleitoral, o "TSE Unificado", foram divulgados no site do Cebraspe nesta quarta-feira, 15.

Todas as provas objetivas para todos os cargos já tiveram os resultados publicados. Além disso, também foi divulgado o resultado provisório na prova discursiva para os cargos de analista judiciário.

Somado a isso, ocorreu também a convocação para o teste de aptidão física para as vagas de agentes da polícia judicial.

Os candidatos que se declaram negos, indígenas ou com deficiência também foram chamados para a verificação da reserva das vagas.

As provas do TSE Unificado aconteceram em dezembro visando preencher 412 vagas de nível superior para os cargos de analista e técnico judiciário. Os salários iniciais variam de R$ 8,5 mil a quase R$ 14 mil.

Segundo o TSE, o resultado final do exame está previsto para sair em junho deste ano. Já as nomeações serão no mês seguinte, em julho.

Confira a distribuição das vagas:

Analista judiciário tem um salário inicial de R$ 13.994,78, com as vagas divididas da seguinte forma:

- Área administrativa: qualquer área de formação e contabilidade;

- Área de apoio especializado: arquitetura; arquivologia; biblioteconomia; enfermagem; engenharia civil; engenharia elétrica; engenharia mecânica; estatística; medicina (clínica médica); medicina (psiquiatria); medicina do trabalho; odontologia; psicologia; serviço social; tecnologia da informação;

- Área judiciária: direito.

Técnico judiciário foi dividido em três cargos com salários diferentes:

- Área administrativa (qualquer área de formação) - salário de R$ 8.529,65;

- Agente da polícia judicial (área administrativa) - salário de R$ 9.773,56;

- Programação de sistemas (área de apoio especializado) - salário de R$ 8.529,65.