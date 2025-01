"Tem bagagem e vai contribuir", diz Zé Neto sobre Sidônio na Secom

Zé Neto falou sobre chegada de Sidônio ao governo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A chegada do baiano Sidônio Palmeira ao Ministério da Secretaria de Comunicação Social do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), oficializada nesta terça-feira, 14, é vista por aliados do Palácio do Planalto como fundamental para uma 'guinada' da relação entre o executivo e a população. Em conversa com o Portal A TARDE, o deputado federal Zé Neto (PT) afirmou que o novo ministro tem muito a "contribuir".

Zé Neto, que conhece o ministro desde os tempos do movimento estudantil, destacou o perfil "acolhedor" e "sedutor", sem precisar impor suas ideias, e frisou a necessidade de ter alguém com o olha atento ao peso das redes sociais na comunicação e no mundo político.

"Uma pessoa muito acolhedora e, no bom sentido, um grande sedutor, quando quer expor suas ideias, sem impor nada", iniciou Zé Neto, que continuou.

"Ele agrega muito pro governo, muito sensível e muito ligado nesse novo movimento que hoje nós vivemos no mundo com relação às redes sociais que, sem nenhuma dúvida, é um desafio não só do Brasil, mas do planeta. Elas acabam atendendo mais aos interesses dos conservadores, trazem um excesso de informações, muitas delas fake news, sem elaborar a formação da notícia. A gente precisa compreender e atacar melhor isso num processo de reconstrução de um ministério que foi destruído no governo passado. O trabalho de Paulo Pimenta. Foi importante porque reconstruiu, nesses dois anos, o Ministério da Comunicação Social. No governo passado, o que tinha era a porta do Congresso e a porta da residência oficial, onde o presidente de manhã ia para lá, chamava a imprensa e soltava lá o que ele quisesse, da forma que ele quisesse, que era a comunicação que ele fazia pra sociedade", completou.

Para Zé Neto, Sidônio chega ao governo para trazer uma renovação, após o período de reconstrução, iniciado pelo agora ex-ministro Paulo Pimenta.

" [Sidônio chega] Para dar essa renovada de ar e pegando o ministério com uma outra montagem, reestruturado, recriado, E eu acredito muito que o trabalho vai dar, vai consequências positivas. Isso que a gente precisa e vamos fazer. Eu estou muito satisfeito com a escolha de mais um baiano e, acima de tudo, um amigo que eu conheço desde o movimentos antigos, e ele tem uma bagagem boa que vai contribuir muito ao governo", afirmou.