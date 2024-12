Confira 15 dicas para economizar na Black Friday

Algumas empresas sobem o preço dos produtos dias ou semanas antes da Black Firday e criam uma falsa oferta - Foto: © Paulo Pinto | Agência Brasil

Se aproxima um dos momentos mais esperados pelos consumidores, a Black Friday, que tem início já na próxima sexta-feira, 29. Com descontos que podem chegar em até 90% de desconto.

Mas é preciso ter atenção para possíveis enganos e cautela nas escolhas do que realmente é interessante, para fazer compras seguras e com bons descontos. Reunimos a partir da matéria do site Remessas Online quinze dicas para economizar na Black Friday.

Confira:

1. Prepare uma lista dos produtos que deseja comprar para economizar na Black Friday

Faça uma lista com as coisas que mais deseja, incluindo alguns sites e lojas que sabe onde encontrará esse produtos e acompanhe as ofertas.

2. Tenha produtos semelhantes como segunda opção de compra

Com a alta nas buscas pelos melhores descontos, muitos produtos podem esgotar. Por isso, escolha uma segunda opção de produtos semelhantes ao que você deseja comprar.

3. Aproveite a Black Friday para antecipar as compras do Natal

Garanta a compra dos presentes de Natal para os familiares e amigos com preços mais baixos, especialmente para as crianças. Faça uma lista com o nome das pessoas que pretende presentear e pesquise os produtos que deseja para garantir uma boa economia.

4. Faça os cadastros antecipados em lojas online

Como muitas lojas fazem promoções relâmpago por tempo determinado na Black Friday, o tempo é essencial. Para não perder um produto com bom desconto, não deixe para cima da hora e antecipe o cadastro nas lojas de confiança. Assim, quando a promoção começar, você poderá concluir a compra rapidamente.

5. Busque informações do produto que deseja comprar para não perder tempo

Antes da Black Friday, já inicie a pesquisa e conheça bem o produto que pretende comprar, especialmente se for uma compra online. Para otimizar o tempo na hora compra. Evite procurar os produtos e promoções em cima da hora.

6. Cuidado para não cair em golpes

Para evitar problemas, pesquise bem a reputação da loja. Verifique o histórico, leia comentários de outros clientes e assegure-se de que a loja é confiável.

7. Estabeleça um limite de orçamento para compras na Black Friday

Estabeleça um valor máximo para as compras, conforme a sua realidade financeira.

8. Monitore os preços dos produtos desejados e veja se o desconto é vantajoso

Algumas empresas costumam subir o preço dos produtos dias ou semanas antes da Black Friday, criando uma falsa oferta. Para se previnir monitore os preços dos produtos para saber o que realmente é atrativo.

9. Compare preços do mesmo produto em mais de uma loja e mantenha a calma

Compare bem as opções disponíveis no mercado. Mesmo em um momento de euforia, nem todo item esgota tão rapidamente. Então, mantenha a calma e pesquise os preços e promoções para ver o que é mais vantajoso.

10. Use o cashback para ampliar seus descontos

Use o cashback como uma maneira inteligente de economizar na Black Friday ainda mais. Por isso, veja se você participa de algum programa dos cartões de crédito ou instituições bancárias e saiba qual a possibilidade de usar e ter ainda mais vantagens.

Alguns oferecem pontos que podem ser acumulados e trocados por brindes. No período da Black Friday, é comum que certas lojas incentivem esses programas e aumentem a recompensa por usar determinados cartões, por exemplo.

11. Aproveite as ofertas e cupons de desconto disponíveis

Aproveite as ofertas e cupons de desconto que muitas lojas enviam pouco antes da data para economizar na Black Friday. Mas fique atento aos detalhes para evitar golpes, algumas promoções destacam um preço baixo que, na verdade, é o valor de uma parcela, e não do produto completo.

12. Priorize o uso do cartão de crédito para ter acesso a benefícios

Para economizar na Black Friday, você pode aproveitar os benefícios oferecidos por diversos cartões de crédito. Por exemplo, a possibilidade de parcelamento sem juros, acúmulo de pontos em programas de fidelidade e cashback. Para sua segurança online, o ideal é utilizar o cartão de crédito virtual. Para compras internacionais, lembre-se de deixar seu cartão de crédito habilitado.

13. Comece suas compras assim que o desconto ficar disponível

Inicie suas compras assim que o desconto estiver ativo para economizar na Black Friday. Assim, você assegura a aquisição com o desconto mais interessante para você e evita perder de comprar um produto que esgote rápido.

14. Monitore as ofertas de preço dos produtos nas redes sociais

Esteja atento às redes sociais das marcas e lojas que têm os produtos que você deseja adquirir com certa antecedência. É comum que as empresas divulguem datas, promoções-relâmpago e outras informações que aumentam o interesse do público. Fique de olho nos perfis e peça indicações para amigos.

15. Avalie se o preço do frete e se taxa de importação vale a pena

Na euforia de economizar na Black Friday, você pode acabar esquecendo de calcular os preços de frete. Contudo, muitas ofertas parecem vantajosas, mas o custo de entrega pode torná-las menos atraentes. Lembre-se também de que, devido ao grande volume de pedidos, as entregas podem demorar mais nessa época.