Confira como usar o 13º salário e a organizar as contas no final do ano

Espcialista dá dicas de como usar o 13° - Foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil

Próximo ao recebimento do 13º, os trabalhadores brasileiros enfrentam dificuldades de manter o recurso para utilizá-lo de forma estratégica devido a falta de conhecimento sobre o uso.

Muitas vezes mal administrada, a gratificação pode comprometer a saúde financeira e desestabilizar o planejamento para o ano seguinte.

A planejadora financeira Larissa Falcão, líder regional do Nordeste da XP Investimentos, destaca que a prioridade deve ser o pagamento de dívidas. “A dica é priorizar as dívidas e tentar poupar algo para o início do ano, quando chegam contas como IPTU, IPVA e matrícula escolar”, orienta.

A primeira parcela do 13º salário deve ser paga até 30 de novembro, e a segunda parcela até 20 de dezembro. Existe também a possibilidade de solicitar o pagamento da primeira parcela antecipadamente, junto com as férias.

No entanto, Larissa Falcão recomenda que os trabalhadores evitem essa antecipação. “A melhor saída é evitar essa antecipação para não contrair uma dívida maior, especialmente porque no final do ano e no início do ano as despesas tendem a aumentar”, explica.

A planejadora ainda sugere que os trabalhadores reservem parte do valor do 13º salário para realizar investimentos. “Investir o 13º salário pode garantir estabilidade financeira no futuro”, diz ela.

A especialista também enfatiza a importância de criar uma reserva de emergência. “Essa reserva é essencial para lidar com imprevistos financeiros ao longo do ano e oferece segurança no planejamento financeiro”, conclui.