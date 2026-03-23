BRASIL
Congresso internacional abre inscrições para envio de artigos sobre Políticas Públicas
Evento internacional será realizado em maio, em Belo Horizonte, com foco em controle público e políticas públicas.
Por Redação
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Pesquisadores, servidores públicos e profissionais interessados em controle externo e políticas públicas já podem submeter trabalhos para o X Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, promovido pelo Instituto Rui Barbosa.
As inscrições estão abertas até 24 de abril de 2026 e devem ser feitas por meio do sistema OJS, conforme orientações do edital.
O evento acontecerá entre os dias 19 e 22 de maio de 2026, em Belo Horizonte, no The One Eventos.
Tema destaca impacto do controle na qualidade de vida
Com o tema “A essencialidade dos Tribunais de Contas, o Direito ao Desenvolvimento, a Cidadania e os Direitos Humanos – Controlar para melhorar a vida das pessoas”, o congresso busca reunir estudos e experiências que demonstrem como o controle das contas públicas pode contribuir para aprimorar políticas públicas e a qualidade de vida da população.
Tipos de trabalhos aceitos
Os interessados podem enviar trabalhos dos seguintes temas:
- Artigos técnicos ou científicos inéditos
- Estudos de caso
- Relatos de experiências inovadoras
Os trabalhos podem ser baseados em pesquisas quantitativas ou qualitativas e devem seguir o formato acadêmico, com:
- Introdução
- Fundamentação teórica
- Metodologia
- Resultados
- Considerações finais
- Referências
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Eixos temáticos do congresso
Os trabalhos devem se enquadrar em pelo menos um dos seguintes temas:
- Tribunais de contas e direito ao desenvolvimento
- Controle externo e efetividade das políticas públicas
- Direitos humanos e políticas públicas
- Governança, transparência e accountability
- Sustentabilidade na gestão pública
- Inovação, tecnologia e inteligência artificial no controle público
- Novos paradigmas do controle preventivo
- Participação social e controle social
- Combate à corrupção e integridade pública
- Cooperação institucional e governança multinível
Apresentação e avaliação dos trabalhos
Os artigos submetidos serão analisados por uma comissão científica, que levará em conta critérios como:
- Relevância do tema
- Consistência metodológica
- Qualidade da análise
Os trabalhos aprovados poderão ser apresentados durante o congresso e publicados nos anais do evento.
Programação inclui debates e especialistas
Além da apresentação de pesquisas, o encontro contará com palestras e debates com especialistas em controle externo e políticas públicas. A proposta é fortalecer a produção de conhecimento e ampliar o papel dos tribunais de contas na melhoria da gestão pública.
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