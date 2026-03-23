Congresso internacional abre inscrições para envio de artigos sobre Políticas Públicas

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Instituto Rui Barbosa abre inscrições de artigos para congresso - Foto: Reprodução | Freepik

Pesquisadores, servidores públicos e profissionais interessados em controle externo e políticas públicas já podem submeter trabalhos para o X Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, promovido pelo Instituto Rui Barbosa.

As inscrições estão abertas até 24 de abril de 2026 e devem ser feitas por meio do sistema OJS, conforme orientações do edital.

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O evento acontecerá entre os dias 19 e 22 de maio de 2026, em Belo Horizonte, no The One Eventos.

Tema destaca impacto do controle na qualidade de vida

Com o tema “A essencialidade dos Tribunais de Contas, o Direito ao Desenvolvimento, a Cidadania e os Direitos Humanos – Controlar para melhorar a vida das pessoas”, o congresso busca reunir estudos e experiências que demonstrem como o controle das contas públicas pode contribuir para aprimorar políticas públicas e a qualidade de vida da população.

Tipos de trabalhos aceitos

Os interessados podem enviar trabalhos dos seguintes temas:

Artigos técnicos ou científicos inéditos

Estudos de caso

Relatos de experiências inovadoras

Os trabalhos podem ser baseados em pesquisas quantitativas ou qualitativas e devem seguir o formato acadêmico, com:

Introdução

Fundamentação teórica

Metodologia

Resultados

Considerações finais

Referências

Eixos temáticos do congresso

Os trabalhos devem se enquadrar em pelo menos um dos seguintes temas:

Tribunais de contas e direito ao desenvolvimento

Controle externo e efetividade das políticas públicas

Direitos humanos e políticas públicas

Governança, transparência e accountability

Sustentabilidade na gestão pública

Inovação, tecnologia e inteligência artificial no controle público

Novos paradigmas do controle preventivo

Participação social e controle social

Combate à corrupção e integridade pública

Cooperação institucional e governança multinível

Apresentação e avaliação dos trabalhos

Os artigos submetidos serão analisados por uma comissão científica, que levará em conta critérios como:

Relevância do tema

Consistência metodológica

Qualidade da análise

Os trabalhos aprovados poderão ser apresentados durante o congresso e publicados nos anais do evento.

Programação inclui debates e especialistas

Além da apresentação de pesquisas, o encontro contará com palestras e debates com especialistas em controle externo e políticas públicas. A proposta é fortalecer a produção de conhecimento e ampliar o papel dos tribunais de contas na melhoria da gestão pública.