Corpo de advogado morto em Boipeba é sepultado em Fortaleza | A TARDE

O advogado Mario André Machado Cabral, de 34 anos, foi sepultado em Fortaleza (CE), no Cemitério Parque da Paz, neste domingo, 31, às 16h30. A Missa Corpo Presente aconteceu às 14h30. Mario e uma mulher identificada como Larissa Fanny Galantini Pires, de 35 anos, morreram após a colisão entre duas lanchas, em Boipeba, no litoral da Bahia, na região do Baixo Sul.

A colisão aconteceu em um trecho chamado de “Rio do Inferno”, nas imediações do Encantado, no local conhecido como Cruzinha, na Ilha de Boipeba. O velório do adbogado acontecerá nesta segunda-feira, 1º, às 8h, no Complexo Velatório Ethernus, no bairro Aldeota, em Fortaleza.

Mario André nasceu em Alagoas, mas estudou na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC). Inclusive, o irmão dele, é o atual diretor da entidade, que lamentou o caso por meio de nota.

“A Faculdade de Direito, em nome de toda a comunidade acadêmica, lamenta profundamente essa triste e irreparável perda e roga a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos de Mario André Machado Cabral nesse momento de imensa dor”, diz a nota.

Mario André fez mestrado pela Universidade de Nova York (NYU) e doutorado pela Universidade de São Paulo (USP), com atuação na área do Direito Econômico. Ele também era pesquisador de pós-doutorado na Fundação Getúlio Vargas (FGV Direito SP) e na USP, além de parceiro da Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro (RDM).