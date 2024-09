Corpo de turista desaparecido é encontrado no Guarujá, litoral de SP

Jovem despareceu após nadar na praia do Mar Casado - Foto: Reprodução

Foi encontrado, nesta quinta-feira, 19, no Guarujá, no litoral do São Paulo, o corpo de um turista que estava desaparecido há quatro dias.

Alexssander Gregório da Silva, de 24 anos, residia em Ribeirão Preto e visitava o Guarujá pela primeira vez, ao lado de amigos do trabalho. O grupo disse que o jovem desapareceu após sair para nadar na Praia do Mar Casado, no domingo, 15.

Leia mais:

>>Menina de 11 anos é abusada pelo marido da avó, engravida e tem bebê

>>Homem é morto por policiais após armar para matar sogro

>>Criança de 5 anos é atingida por bala perdida

De acordo com o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), foram empregados cinco agentes para o resgate, que foi realizado com o uso de embarcações do Corpo de Bombeiros. O corpo será encaminhado para o Instituto Médico Legal de Santos.