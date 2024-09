Criança de 5 anos é atingida por bala perdida

- Foto: Reprodução / Tv Globo

Uma criança de 5 anos foi atingida por um tiro na cabeça, quando estava em casa no bairro Cidade Parque Alvorada, em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, na noite de quarta-feira, 18.

De acordo com a polícia, um HB20 com dois ocupantes parou na rua onde um homem de 51 anos estava em frente de casa. A dupla atirou várias vezes contra o homem, que foi atingindo no tórax. Porém, um dos tiros, acertou a cabeça do filho da vítima, uma criança de 5 anos que estava dentro do imóvel.

Mesmo ferido, o homem baleado conseguiu se esconder. O carro com os criminosos deixou o local em seguida.

As equipes de resgate foram mobilizadas para ajudar as duas vítimas, que foram rapidamente transportadas ao Hospital Geral de Guarulhos. A criança, sedada e intubada, passou por uma cirurgia para retirar a bala. Felizmente, seu quadro de saúde é estável.