Corpo do cão Orelha será exumado e caso pode ter novas investigações

O desfecho da investigação sobre o caso do cão comunitário Orelha, ganhou um novo capítulo nesta terça-feira, 10. O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) solicitou a exumação do corpo do animal para a realização de uma perícia direta, além de determinar novas diligências para complementar o inquérito policial.

A decisão das Promotorias de Justiça ocorre após a análise do relatório da Polícia Civil, que apontou um adolescente como o autor das agressões e indiciou três adultos por suspeita de coação durante o processo.

Segundo o MPSC, há "necessidade de esclarecimentos específicos" para garantir a integridade das provas e apurar se houve interferência ilegal nas investigações.

Entenda os novos pedidos da Promotoria

O órgão ministerial dividiu as frentes de atuação para garantir que todos os crimes correlatos sejam punidos:

A exumação visa substituir o laudo indireto por uma análise técnica oficial sobre a causa da morte, confirmando o golpe na cabeça.

sobre a causa da morte, confirmando o golpe na cabeça. A 2ª Promotoria de Justiça apura se dois empresários e um advogado, pais e tio de adolescentes investigados, pressionaram testemunhas , como o porteiro de um condomínio da região.

, como o porteiro de um condomínio da região. Foi solicitado o aprofundamento de boletins de ocorrência que envolvem outros atos infracionais e registros envolvendo cães no bairro.

Conduta policial sob análise

O caso também reflete na cúpula da segurança pública estadual. A 40ª Promotoria do MPSC instaurou um procedimento preparatório para avaliar a conduta do delegado-geral da Polícia Civil, Ulisses Gabriel.

O objetivo é verificar possíveis abusos de autoridade ou violação de sigilo funcional durante a divulgação de informações do inquérito. Em resposta, o delegado afirmou não ter sido notificado e negou qualquer irregularidade.

Cronograma do crime e mobilização nacional

Orelha foi encontrado agonizando no dia 4 de janeiro e morreu no dia seguinte. O laudo inicial apontou morte por objeto contundente. O caso gerou uma onda de protestos em diversas capitais brasileiras no início de fevereiro, com manifestantes cobrando justiça para o cão Orelha e leis mais rigorosas contra maus-tratos.

Agora, a Polícia Civil tem um prazo para refazer depoimentos e cumprir as novas solicitações. Somente após a devolução do inquérito, o Ministério Público decidirá se oferece denúncia formal à Justiça.