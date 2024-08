Corpos de mãe e filha são encontrados abraçados e em decomposição

Corpos de mãe e filha foram encontrados em banheiro da casa em que moravam - Foto: Geovana Albuquerque/ Agência Brasília - Foto Ilustrativa

Os corpos de uma mulher e sua filha, identificadas como Andreia Maria de Souza, de 42 anos, e Andreza Maria Mendes de Souza, de 12, foram encontrados sem vida, abraçados, em um banheiro da casa em que moravam, no bairro Campos Elíseos, centro de São Paulo, na última segunda-feira (22).

De acordo com o boletim de ocorrência, os corpos foram encontrados em “avançado estágio de putrefação”, por um homem contratado pela proprietária do imóvel para limpeza do local.

Em depoimento à polícia, a proprietária do imóvel, que foi alugado há três meses para Andreia, revelou que a vítima teria decidido se mudar após iniciar um relacionamento com um homem identificado como Júnior. Segundo ela, a mãe de Andreia não apoiava o relacionamento dos dois.

Ainda de acordo com ela, na última quinta-feira (18), ela notou o sumiço de Andreia há algum tempo e, no dia seguinte, questionou o namorado da mulher sobre seu paradeiro. No entanto, o homem afirmou que Andreia estaria na casa da mãe com a filha, e logo após o questionamento, Júnior não retornou mais ao local e nem ao bairro.

Na última segunda (22), a proprietária foi até a casa, percebeu um cheiro forte e foi investigar a causa, quando notou o quarto de Andreza trancado com cadeado e o quebrou com um martelo. Foi quando ela chamou um funcionário para limpar o local, que estava com muita sujeira.

Em um momento da limpeza, o homem entrou no banheiro e se deparou com os corpos, que estavam ao lado de uma enxada. De acordo com informações da polícia, uma das vítimas apresentavam um buraco no crânio, resquícios de sangue foram encontrados na enxada.

O caso foi registrado como homicídio pela 77° DP (Santa Cecília). O namorado de Andreia, o principal suspeito, segue foragido.