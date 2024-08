Creche fecha antes do previsto e bebê fica trancado no local

- Foto: Getty Images

Uma bebê de apenas 1 ano foi encontrada sozinha em uma creche por mais de 30 minutos após o horário de fechamento. O incidente ocorreu quando os funcionários, ao final do expediente, fecharam o local e foram embora, sem perceber que a criança ainda estava no interior.

A mãe da menina chegou à creche antes do horário oficial de encerramento e se deparou com as luzes apagadas e as portas trancadas. Sem saber onde sua filha estava, a situação causou grande angústia até que a bebê fosse finalmente localizada.

A mãe passou por momentos de grande angústia ao não conseguir contato com a creche por meio dos números de emergência. Após 40 minutos de espera e tentativas frustradas, os funcionários da creche finalmente retornaram a ligação e abriram as portas da instituição. A bebê foi encontrada tranquila, dormindo em um dos berços. O incidente aconteceu em Perth, Austrália.

A creche Busy Bees emitiu um comunicado sobre o ocorrido: “Recentemente, uma criança foi inadvertidamente deixada na creche após o fechamento do Centro Mirrabooka. Felizmente, a criança foi rapidamente localizada em seu berço e está bem.”

Ainda não foi esclarecido como exatamente o incidente ocorreu, e uma revisão das políticas e procedimentos da creche está em andamento. “Dois membros da equipe foram suspensos até que a investigação seja concluída”, afirmou um porta-voz da instituição australiana.

Segundo o canal de TV 7News, essa não é a primeira vez que a creche enfrenta controvérsias. Em 2021, a escola foi multada em US$ 14 mil (aproximadamente R$ 76.609) após um incidente em que uma criança de 3 anos conseguiu sair das instalações sem ser percebida.