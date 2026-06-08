Criança de 2 anos surpreende família ao comprar sofá parcelado em 10x

Um menino, de dois anos de idade, surpreendeu os pais ao comprar um sofá sem o consentimento deles. Morador do bairro de Santa Mônica, em Vila Velha, no Espírito Santo, Matias parcelou o móvel em 10 vezes no cartão de crédito dos pais.

A história foi contada pela mãe da criança, Giselle Madeira, através de um post nas redes sociais. A publicitária informou que só descobriu sobre a compra no momento da entrega do produto, que custou R$ 1.957,89.

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Em seu relato, ela explicou que a criança não tem o costume de usar o aparelho celular. “Fui investigar e descobri: antes do almoço do domingo, Matias pediu meu celular para tirar fotos de todo mundo. Ele não fica com o celular na não e não assiste conteúdo no telefone. Ele assiste telas somente na televisão”, afirmou.

Giselle contou que a compra foi feita no momento em que ela pediu para o filho tirar uma foto da família durante um almoço de domingo. Em apenas poucos cliques, o menino comprou o sofá no site de móveis onde o cartão estava cadastrado.

“Aí ele tirou as fotos, do jeitinho dele, e depois o pai pegou o celular de volta. Mas ele comprou o sofá no aplicativo antes, com o meu cartão que estava cadastrado”.

“Na hora, eu olhei no aplicativo do celular e vi que, às 12h57 daquele domingo, tinha sido feita a compra de um sofá. Aí fiquei louca”, concluiu ela, revelando que não pode devolver o produto, pois ele deveria ser recusado no momento da entrega.