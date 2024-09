Criança de 6 anos tem rosto ferido por cachorro de morador de rua

Um menino de 6 anos sofreu ferimentos no rosto após ser atacado pelo cachorro de um morador em situação de rua. O incidente ocorreu Na tarde de sábado (07), na Rua São José, no bairro Vila Caiçara, em Praia Grande, no litoral de São Paulo.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a criança estava caminhando com sua mãe quando o animal, que estava amarrado com corda e corrente à carroça do morador, avançou sobre ela. O menino foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado inicialmente à UPA Samambaia, sendo posteriormente transferido para o Hospital Irmã Dulce.

O cachorro atacou o lado esquerdo do rosto da criança. A SSP informou que o caso foi registrado como omissão de cautela na guarda/condução de animais na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Praia Grande, e o animal foi encaminhado a um abrigo.

A Prefeitura de Praia Grande afirmou que, após o atendimento inicial na unidade de saúde, o menino precisou de sutura na face e no lábio inferior. Ele também recebeu a vacina antirrábica e orientações gerais foram fornecidas à responsável pela criança.