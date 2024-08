Criança morre após ser atingida por casa de brinquedo em colégio

- Foto: Divulgação / Google Street View

Uma criança de 5 anos morreu na última quinta-feira, 15, após ser atingida por uma casa de brinquedo que caiu dentro da escola particular onde estudava em Barretos, interior de São Paulo.

O incidente aconteceu no Colégio Plus, situado no bairro América, por volta das 17h40. Conforme registrado no boletim de ocorrência, o avô Edson Marcondes informou que o neto, Arthur, participava de uma festa de aniversário de um colega na área social da escola, quando uma casinha de brinquedo caiu sobre ele.

De acordo com o registro policial, um funcionário da escola levou o menino à Santa Casa da cidade, onde foi atendido na sala de emergência. No entanto, foi constatada a ausência de pulsação e a morte foi confirmada pelo médico responsável. O enterro ocorreu às 11h desta sexta-feira, 16.

Sobre o ocorrido, o Colégio Plus decretou luto pela morte do aluno e expressou sua consternação nas redes sociais.