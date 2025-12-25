CRUELDADE
Crianças tentam defender mãe e são mortos a marretadas pelo padrastro
Homem de 48 anos e o filho confesseram a autoria do crime
Por Isabela Cardoso
Uma investigação de desaparecimento terminou em um cenário de horror na zona rural de Jaboticabal, no interior de São Paulo. Sabrina de Almeida Lima, de 27 anos, e seus três filhos pequenos foram encontrados mortos e enterrados em valas na fazenda onde viviam.
O companheiro de Sabrina, o caseiro Milton Gonçalves Filho, de 48 anos, e o filho dele, Leonardo Gonçalves, confessaram a autoria da chacina. Eles estão presos preventivamente.
As vítimas, Eduardo Felipe (10), Victor Hugo (8) e Luiz Henrique (6), foram assassinadas na noite de 18 de dezembro.
De acordo com a Polícia Civil, os assassinatos ocorreram na área externa da residência. Leonardo afirmou ter matado Sabrina com golpes de facão durante uma discussão entre ela e Milton. A tragédia se estendeu às crianças de forma cruel quando elas tentaram intervir.
Segundo o relato, Victor Hugo tentou defender a mãe e foi atingido na cabeça com uma marreta desferida por Milton. Os outros dois irmãos também foram assassinados com a mesma ferramenta pelo padrasto. O delegado Oswaldo José da Silva afirmou que as crianças foram mortas por terem presenciado a morte da mãe.
Para esconder os vestígios, pai e filho desligaram a energia da casa para evitar câmeras, envolveram as vítimas em sacos de silagem e as enterraram em uma área de mata próxima.
Falsa versão e desconfiança da família
Desde o desaparecimento, Milton tentou sustentar a versão de que Sabrina havia fugido. No entanto, a família da vítima desconfiou das contradições do caseiro. O tio de Sabrina relatou que Milton agiu com frieza e nunca perguntou se a sobrinha estava com parentes, apenas afirmou que ela havia "sumido".
As buscas mobilizaram o Corpo de Bombeiros e cães farejadores do GAED, que localizaram as valas após a confissão dos criminosos nesta terça-feira, 23.
Além da chacina, Milton e Leonardo confessaram a participação no assassinato de uma ex-companheira de Milton, desaparecida desde outubro de 2023. A polícia agora investiga a extensão dos crimes cometidos pela dupla. A marreta, o facão e a pá utilizados nos assassinatos foram apreendidos.
