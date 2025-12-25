Crianças tentam defender mãe e são mortos a marretadas pelo padrastro

Victor Hugo Lima dos Santos, de 8 anos, Luiz Henrique Lima dos Santos, de 6, e Eduardo Felipe Lima dos Santos, de 10 - Foto: Reprodução

Uma investigação de desaparecimento terminou em um cenário de horror na zona rural de Jaboticabal, no interior de São Paulo. Sabrina de Almeida Lima, de 27 anos, e seus três filhos pequenos foram encontrados mortos e enterrados em valas na fazenda onde viviam.

O companheiro de Sabrina, o caseiro Milton Gonçalves Filho, de 48 anos, e o filho dele, Leonardo Gonçalves, confessaram a autoria da chacina. Eles estão presos preventivamente.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As vítimas, Eduardo Felipe (10), Victor Hugo (8) e Luiz Henrique (6), foram assassinadas na noite de 18 de dezembro.

De acordo com a Polícia Civil, os assassinatos ocorreram na área externa da residência. Leonardo afirmou ter matado Sabrina com golpes de facão durante uma discussão entre ela e Milton. A tragédia se estendeu às crianças de forma cruel quando elas tentaram intervir.

Segundo o relato, Victor Hugo tentou defender a mãe e foi atingido na cabeça com uma marreta desferida por Milton. Os outros dois irmãos também foram assassinados com a mesma ferramenta pelo padrasto. O delegado Oswaldo José da Silva afirmou que as crianças foram mortas por terem presenciado a morte da mãe.

Para esconder os vestígios, pai e filho desligaram a energia da casa para evitar câmeras, envolveram as vítimas em sacos de silagem e as enterraram em uma área de mata próxima.

Falsa versão e desconfiança da família

Desde o desaparecimento, Milton tentou sustentar a versão de que Sabrina havia fugido. No entanto, a família da vítima desconfiou das contradições do caseiro. O tio de Sabrina relatou que Milton agiu com frieza e nunca perguntou se a sobrinha estava com parentes, apenas afirmou que ela havia "sumido".

As buscas mobilizaram o Corpo de Bombeiros e cães farejadores do GAED, que localizaram as valas após a confissão dos criminosos nesta terça-feira, 23.

Além da chacina, Milton e Leonardo confessaram a participação no assassinato de uma ex-companheira de Milton, desaparecida desde outubro de 2023. A polícia agora investiga a extensão dos crimes cometidos pela dupla. A marreta, o facão e a pá utilizados nos assassinatos foram apreendidos.