Cruz da primeira missa do Brasil encanta fiéis no Vale do Paraíba

Cruz da primeira missa realizada no Brasil - Foto: Reprodução | TV Vanguarda

A cruz utilizada na primeira missa do Brasil chegou ao Vale da Paraíba nesta quarta-feira, 16. O objeto vai passar por Aparecida e Guaratinguetá, no interior de São Paulo.

Em Cachoeira Paulista, a cruz foi exposta no Santuário Pai das Misericórdias. O padre João Gualberto, reitor do Santuário Pai das Misericórdias, comentou que a chegada da cruz promove a renovação da fé.

“Foi um momento de uma graça e muita alegria, porque essa cruz estava no altar da primeira missa celebrada no Brasil. Uma cruz de ferro. Para nós é uma alegria muito grande, porque aqui nós chamamos de Chácara de Santa Cruz, e em cima do nosso santuário tem uma grande cruz. (Ela) vem renovar a fé que temos que nós temos e a fé que foi trazida ao Brasil”, disse o padre à Rede Vanguarda.

Segundo o religioso, a emoção torna-se maior pelo fato de estar próximo da Semana Santa, momento do ano mais importante para os católicos.

“Se torna ainda mais forte, pois celebramos a cruz do senhor. Na Sexta-feira Santa temos o momento da crucificação do senhor. E faz memória a um acontecimento que não foi uma tragédia, mas sim uma salvação. Jesus nos salvou pela cruz, então ela é um símbolo de salvação para nós, um símbolo de esperança”, acrescentou.

A primeira missa foi realizada no dia 26 de abril de 1500, na região Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabrália, no sul da Bahia.