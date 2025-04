Bolsa Família: Bahia é o estado com maior número de contemplados

2,46 milhões de famílias atendidas na Bahia - Foto: Roberta Aline / MDS

O cronograma de pagamentos do Bolsa Família teve início nesta terça-feira, 15, e segue até o dia 30 de abril, beneficiando mais de 20,48 milhões de famílias em todo o país. A Bahia lidera entre os estados com o maior número de contemplados em abril: são 2,46 milhões de famílias atendidas, com um investimento federal de R$ 1,62 bilhão.

Em abril, o programa deve chegar a mais de 20,48 milhões de famílias em todos os 5.570 municípios brasileiros. Ao todo, o Governo Federal investirá cerca de R$ 13,7 bilhões para repassar um valor médio de R$ 668,73 aos beneficiários do Bolsa Família.

Neste mês, o Nordeste reúne o maior número de contemplados. São 9,84 milhões de beneficiários, a partir de um investimento de R$ 6,26 bilhões. A frente da Região Sudeste (5,69 milhões de famílias e R$ 3,86 bilhões em repasses), seguida por Norte (2,61 milhões de famílias e R$ 1,84 bilhão), Sul (1,44 milhão de beneficiários e R$ 950,7 milhões) e Centro-Oeste (1,10 milhão de contemplados e R$ 740 milhões).

Estados

Na divisão por unidades federativas, São Paulo aparece na sequência da Bahia, com 2,46 milhões de contemplados. Em outros seis há mais de um milhão de integrantes do programa: Pernambuco (1,58 milhão), Rio de Janeiro (1,57 milhão), Minas Gerais (1,57 milhão), Ceará (1,45 milhão), Pará (1,36 milhão) e Maranhão (1,23 milhão).

Roraima é o estado com maior valor médio de repasse para os beneficiários em abril: R$ 734,96. O Amazonas, com R$ 724,96, e o Amapá, com R$ 716,56, completam a lista das três maiores médias nos estados.