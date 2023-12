Culinária brasileira é eleita 12ª do mundo em ranking internacional | A TARDE

A culinária brasileira foi eleita a 12ª melhor do mundo segundo ranking do guia Taste Atlas, divulgado na última terça-feira, 12. Entre os pratos que se destacam estão a picanha, a feijoada, o churrasco gaúcho e a moqueca.

Liderando o ranking, está a Itália. Em seguida o Japão, a Grécia e Portugal, em segundo, terceiro e quarto lugar, respectivamente. O levantamento feito pelo guia usou como base 271.819 classificações de pratos e 80.863 avaliações de produtos alimentícios.

Confira a lista:

1. Itália

2. Japão

3. Grécia

4. Portugal

5. China

6. Indonésia

7. México

8. França

9. Espanha

10. Peru

11. Índia

12. Brasil

A picanha brasileira havia sido eleita o melhor prato nacional. O queridinho baiano Vatapá e o escondidinho também aparecem na lista, em 16ª e 58ª, respectivamente.

Mais cedo, a culinária de Minas Gerais desbancou a da Bahia e foi eleita pelo "TasteAtlas" como a melhor culinária regional do Brasil e está entre as 30 melhores do mundo.