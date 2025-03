CV NET: 12 traficantes do CV são presos por ataques a empresas de internet

Operação cumpriu 37 mandados de busca e apreensão em várias cidades - Foto: Divulgação / PCCE

Uma operação da Polícia Civil prendeu 12 pessoas nesta quarta-feira, 12, todos membros do Comando Vermelho (CV), facção criminosa responsável por uma série de ataques a provedores de internet no Ceará. Desde o fim de fevereiro, as ações criminosas afetaram várias cidades do estado, incluindo Fortaleza, deixando a população sem o serviço de internet.

Segundo a investigação, os criminosos ameaçavam os funcionários das empresas de internet e exigiam uma parte do valor arrecadado com as mensalidades dos clientes para garantir que o sinal fosse mantido nas regiões. Aqueles que não cederam à pressão tiveram seus patrimônios e infraestruturas de distribuição destruídos. A facção também pretendia dominar o mercado local, oferecendo um serviço de internet próprio.

Além das 12 prisões, a operação cumpriu 37 mandados de busca e apreensão em várias cidades, incluindo Fortaleza, Caucaia, São Gonçalo do Amarante e Horizonte. Entre os mandados, 14 foram executados em sedes de provedores de internet, sendo que alguns desses provedores operavam de forma clandestina, sem a devida autorização ou cadastro.

A polícia ainda não confirmou que alguma empresa tenha sido totalmente controlada pelos criminosos, mas algumas foram identificadas como tendo cedido à pressão da facção, colaborando com o fornecimento do sinal de internet.