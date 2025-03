"Não consegue pisar no chão", diz mãe de bebê que se queimou em creche

caso aconteceu na Unidade Municipal de Educação (UME) Professor Orlando Adegas - Foto: Arquivo Pessoal

Um bebê, de apenas 1 ano e dois meses, que estava em uma creche na cidade de Santos, no litoral de São Paulo, sofreu queimaduras nos pés. A direção do estabelecimento afirmou que a criança se queimou ao pisar no chão quente enquanto brincava no parquinho.

“É muito triste porque a gente vai trabalhar achando que deixou o filho em um lugar confiável e acontece isso”, disse a mãe da criança Jaqueline dos Santos Silva, de 30 anos, ao portal G1.

O caso aconteceu na Unidade Municipal de Educação (UME) Professor Orlando Adegas, no Morro da Penha. Segundo a mãe, o filho frequenta o espaço desde os quatro meses de vida e nunca teve problemas, mas na última sexta-feira,7, ela foi acionada por volta das 15h com a informação de que o filho estava com os pés queimados.

“A explicação que eles me deram é que ele estava brincando no parquinho, que tem metade coberta [do sol] e metade descoberta. Ele pisou onde não era coberto e teve queimadura [...]. Não confio nessa história que me falaram e também não tenho outra suspeita. Gostaria de saber realmente o que aconteceu", pontuou Jaqueline.

Segundo Jaqueline, o menino foi para creche de calçado, mas provavelmente se queimou enquanto estava descalço. “Pedi para ver as câmeras [de monitoramento] e me informaram que não têm”, relatou a auxiliar de cozinha, que levou o filho para atendimento médico, onde foram constatadas queimaduras de primeiro a segundo grau. "Ele não consegue pisar no chão. Se encostar, ele chora muito", lamentou a mãe.

Prefeitura

Em nota, a Prefeitura de Santos informou que a supervisão de ensino da Secretaria de Educação acompanha o caso e oferece todo o respaldo à família. "O incidente ocorreu na sexta-feira (7), enquanto um grupo de crianças brincava na parte coberta do solarium que fica na laje da Unidade, localizada no morro da Penha, supervisionado por professores e funcionários da unidade".

Ainda segundo a prefeitura, professores e funcionários da unidade supervisionavam a brincadeira das crianças na parte coberta do solarium [espaço que recebe a luz do sol], que fica na laje da creche.

"Segundo relato da equipe gestora, a criança teria corrido atrás da bola, que rolou para a parte descoberta, de forma repentina e, por conta da temperatura do chão, teria queimado a sola do pé ao correr atrás do brinquedo", afirmou a prefeitura.

Por fim, o município informou que a mãe foi avisada sobre o caso por funcionários da escola, que deram assistência durante a ida da criança ao pronto-socorro e compraram a medicação prescrita pelo médico.