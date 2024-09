Dados do Inpe apontam que Brasil concentra 76% dos incêndios da América do Sul

- Foto: Divulgação/CBMGO

Nas últimas 24h, o Brasil concentrou 75,9% de todos os incêndios registrados na América do Sul, de acordo com dados do Programa Queimadas, vinculado ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).



Segundo a Agência Brasil, o aumento no número de focos se deu no bioma Cerrado, que ultrapassou a Amazônia nas frentes de fogo e registrou 2.489 focos ontem (9) e hoje.

Nos primeiros dias de setembro, o número de focos no país superam o dobro dos registrados em 2023. Em apenas dez dias, são 37.492 focos identificados, contra 15.613 ocorridos no mesmo período do ano anterior.



Para a pesquisadora e diretora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), Ane Alencar, embora a seca não é capaz de causar fogo, no entanto seu impacto ganha maiores dimensões pela ação humana.



“Para que haja um fogo, tem que ter faísca, que é essa primeira fonte de ignição, e ela é iniciada pelo ser humano, por diversos motivos. Mas os principais, eu diria, porque a gente está falando de uma região muito grande, os principais são o uso do fogo para renovação de pastagem e o uso do fogo na prática de conversão do solo, na prática de desmatamento”, afirma.



Com a grande quantidade de incêndios, os episódios críticos de poluição do ar também se tornam mais frequentes e, com isso, as doenças causadas pela fumaça. Isto impacta, inclusive, no sistema de saúde do país. Recentemente, o Ministério da Saúde acionou a Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS) para atuar no auxílio aos estados e municípios em busca de minimizar os efeitos das queimadas na saúde humana.