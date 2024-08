Daniel Mastra: novo desdobramento derruba hipótese de assassinato

A arma estava na mão esquerda do escritor, que era canhoto - Foto: Reprodução

A investigação da morte do escritor e ex-satanista, Daniel Mastral, de 57 anos, ganhou um novo desdobramento que derruba a hipótese de que ele teria sido assassinado. Ele foi encontrado morto em Barueri (SP), no último domingo, 4.

No local, a Polícia Civil encontrou um revólver Taurus calibre 357 com uma única bala disparada. A arma estava na mão esquerda do escritor, que era canhoto, o que reforça a hipótese da polícia de "suicídio consumado".

Durante as investigações, Vicky Vanilla, empresário, teólogo e amigo de Mastral, afirmou: “Não aceito ninguém falando que isso foi suicídio. Eu encontrei com ele quarta-feira. Cheio de vida. Me abraçou, chorou comigo na mesa”, contou.

“A gente estava marcando de participar de podcast. Tem [mensagem dele em] grupo de WhatsApp marcando podcast. Ele ia participar de um podcast famoso, acho que PodPah. Ontem mesmo ele me mandou mensagem, perguntando como fazia negocinhos no TikTok. Ele estava super empolgado”, relatou Vanilla.

Ele divulgou a última mensagem recebida do Daniel Mastral, um dia antes da morte, fazendo planos para o futuro. “Boa tarde, gafanhoto! Como estão criando perfis meus no TikTok, queria reativar o meu. Mas não sei como… Me ensina os passos que tenho que fazer?”, questionou o escritor.

O próprio Mastral já havia denunciado ameaças de morte vindas de satanistas, devido a revelações sobre o culto. “Marcaram dia e hora para me matar”, chegou a dizer o espiritualista em um podcast.