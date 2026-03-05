Menu
BRASIL

Desabamento em asilo deixa ao menos seis idosos mortos em Belo Horizonte

Tragédia em prédio de uso misto ocorreu na madrugada desta quinta-feira, 5

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

05/03/2026 - 15:54 h

Os bombeiros realizam o resgate e retirada de detritos de forma manual
Os bombeiros realizam o resgate e retirada de detritos de forma manual -

Um grave colapso estrutural atingiu a Casa de Repouso Pró-vida, no bairro Jardim Vitória, em Belo Horizonte, na madrugada desta quinta-feira, 5. O balanço dos bombeiros confirma, até o momento, seis mortes e seis pessoas que permanecem soterradas sob os escombros.

O incidente ocorreu por volta das 1h30, na rua Soldado Mário Neto. A operação de socorro conta com o apoio imediato da Polícia Militar, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Defesa Civil municipal.

A estimativa das autoridades é de que 20 pessoas estivessem no edifício no momento do impacto. O cenário atual das buscas aponta:

  • Óbitos confirmados: 6 pessoas (identidades preservadas).
  • Resgatados com vida: 8 pessoas (encaminhadas a hospitais da capital).
  • Vítimas desaparecidas: 6 pessoas sob monitoramento sonoro e visual nos escombros.

Devido à instabilidade da estrutura remanescente e ao risco de novos desabamentos, os bombeiros realizam o desmonte de lajes e a retirada de detritos de forma estritamente manual, utilizando técnicas de salvamento em estruturas colapsadas para preservar possíveis bolsões de ar.

Análise da ocupação do imóvel

O edifício possuía uma configuração de quatro pavimentos, com uso misto de atividades comerciais e residenciais, o que eleva a complexidade da perícia técnica:

  • Térreo: Estabelecimento de bronzeamento artificial.
  • 1º Pavimento: Local de funcionamento do lar de idosos atingido.
  • 2º Pavimento: Residência particular do proprietário da casa de repouso.
  • 3º Pavimento (Cobertura): Academia de ginástica.

Medidas de segurança e investigação

A Defesa Civil de Belo Horizonte isolou completamente a via e iniciou vistorias preventivas em imóveis adjacentes para verificar danos estruturais decorrentes do impacto ou de possíveis movimentações de solo.

Até o momento, as causas do desmoronamento não foram identificadas. O laudo da perícia da Polícia Civil será fundamental para determinar se o prédio possuía alvará de funcionamento regular para as múltiplas atividades exercidas e se havia sobrecarga na estrutura.

A administração da casa de repouso ainda não emitiu um posicionamento oficial.

Tags:

defesa civil desabamento MInas Gerais

