VAGAS INTERNACIONAIS

Descubra áreas que mais contratam brasileiros remotamente no exterior

Profissionais recebem em moeda internacional e atuam como pessoa jurídica (PJ)

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

14/10/2025 - 9:37 h
Setor de tecnologia domina o mercado
Setor de tecnologia domina o mercado -

Os Estados Unidos concentram 85% das vagas para brasileiros que trabalham remotamente no exterior, com salários médios de até US$ 110 mil anuais, segundo levantamento da plataforma de câmbio voltada para profissionais TechFX.

Esses profissionais, chamados Global Workers, prestam serviços para empresas estrangeiras sem precisar se mudar, aproveitando salários maiores, flexibilidade de horário e liberdade geográfica. Na maioria dos casos, os profissionais recebem em moeda internacional e atuam como pessoa jurídica (PJ).

Entre os principais destinos estão:

  • Estados Unidos
  • Canadá
  • Austrália
  • Reino Unido
  • Argentina
  • Portugal
  • México
  • Alemanha

Áreas de atuação mais procuradas

O estudo da TechFX, feito com 1.433 brasileiros que atuam remotamente para empresas internacionais, revela que o setor de tecnologia domina o mercado, concentrando 87,6% dos profissionais (1.251 pessoas).

Outras áreas:

  • Produto: 41 profissionais (2,9%)
  • Sucesso do Cliente: 38 profissionais (2,7%)
  • Design: 37 profissionais (2,6%)
  • Marketing: 20 profissionais (1,4%)
  • Operações: 14 profissionais (1%)
  • Recursos Humanos: 13 profissionais (0,9%)

Segundo especialistas, atuar em tecnologia, especialmente em desenvolvimento de software, aumenta significativamente as chances de conseguir uma vaga em empresas internacionais.

