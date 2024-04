Desembargadora que aparece em foto com Moro vota para absolvê-lo | A TARDE

A desembargadora Claudia Cristofani, que aparece em uma foto ao lado de Sergio Moro (União-PR) votou contra a cassação do senador nesta segunda-feira, 8, no terceiro dia de julgamento de duas ações de autoria do PT e do PL pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR).

A participação da magistrada no julgamento foi alvo de comentários antes mesmo da sessão desta segunda-feira devido a foto. Segundo a corte, Cristofani “prestou ao TRE-PR o esclarecimento de que se trata de uma imagem antiga de magistrados que trabalhavam no mesmo prédio e que não possui relação de amizade com o investigado”.

O tribunal avaliou que ela estaria “isenta das hipóteses de impedimento e suspeição estabelecidas em lei”. Durante a leitura do voto, Cristofani afirmou que acompanharia o voto do relator, Luciano Carrasco Falavinha, pela absolvição. “Não me parece ser um hard case (caso difícil). Os gastos milionários não estão comprovados nos autos.”

Dos sete desembargadores que compõem o TRE-PR, quatro já votaram. O desembargador Guilherme Frederico Hernandes Denz também votou contra a cassação. Apenas José Rodrigo Sade divergiu.

O julgamento foi interrompido após o desembargador Julio Jacob Junior pedir vista, para aprofundar sua análise do processo, e está previsto para ser retomado na tarde desta terça-feira, 9.

As ações do PT e PL, que tramitam em conjunto, apontam que o parlamentar teria feito gastos excessivos no período da pré-campanha eleitoral ligada ao pleito de 2022, o que a defesa do senador nega.