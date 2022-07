Desmatamento no Brasil cresceu 20% em 2021, aponta relatório

Segundo o Relatório Anual do Desmatamento no Brasil, lançado nesta segunda-feira, 18, pela rede MapBiomas, o país perdeu 16,5 mil quilômetros quadrados de vegetação nativa no ano passado. O dado representa desmatamento 20% maior em 2021 na comparação com 2020.



Ainda segundo o relatório, o Brasil perdeu 189 hectares por hora em 2021 e todos os biomas brasileiros foram afetados, mas 59% dos casos ficaram concentrados na Amazônia, que perdeu 977 mil hectares de vegetação nativa.

O segundo bioma mais afetado foi o Cerrado, que perdeu 500 mil hectares em 2021, segundo o relatório, o que representa 30,2% do desmatamento no Brasil no ano passado. Perderam áreas para o desmatamento também a Caatinga (7%), a Mata Atlântica (1,8%), o Pantanal (1,7%) e o Pampa (0,1%).

Entre os estados com maiores índices de desmatamento, a Bahia aparece em quinto, com 9,2% do total em 2021. À sua frente, estão Pará (24,3%), Amazonas (11,8%), Mato Grosso (11,5%) e Maranhão (10,1%).