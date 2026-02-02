Dia da Marmota 2026 indica inverno rigoroso pelos próximos meses

Siga o A TARDE no Google

Se a marmota Phil enxergar sua própria sombra, o inverno continua rigoroso - Foto: Reprodução | Instagram

Prepare os casacos e mantenha o aquecedor ligado. A tradicional cerimônia do Dia da Marmota, realizada anualmente em Punxsutawney, na Pensilvânia, trouxe notícias geladas nesta segunda-feira, 2 de fevereiro.

Segundo o ritual da "marmota meteorologista" mais famosa do mundo, o inverno de 2026 deverá durar pelo menos mais seis semanas.

O funcionamento da lenda é simples e atrai cerca de 30 mil pessoas à pequena cidade americana todos os anos: ao sair de sua toca, se a marmota Phil enxergar sua própria sombra, o inverno continua rigoroso. Caso contrário, a primavera chega mais cedo.

Em 2026, sob os olhares atentos de uma multidão e câmeras do mundo todo, Phil projetou sua sombra no chão, confirmando a persistência das baixas temperaturas.

De imigrantes alemães ao "Feitiço do Tempo"

Embora pareça uma excentricidade moderna, o Dia da Marmota é uma herança cultural profunda. O costume foi levado para os Estados Unidos por imigrantes alemães no século XVIII. Contudo, o reconhecimento oficial veio apenas em 1886, através do jornal Punxsutawney Spirit.

A tradição foi imortalizada na cultura pop pelo filme Feitiço do Tempo (1993), estrelado por Bill Murray. Desde então, o evento deixou de ser um costume local para se tornar um fenômeno turístico global, transformando Punxsutawney no epicentro da meteorologia folclórica.

Conheça o animal por trás da lenda

Apesar da fama de "vidente", a marmota é, cientificamente, um roedor de grande porte da família dos esquilos. Confira algumas curiosidades sobre a espécie:

Habitat: Nativas de regiões frias da Europa, Ásia e América do Norte.

Hibernação: Elas acumulam gordura durante o verão para sobreviver ao longo sono de inverno.

Longevidade: Vivem, em média, entre 6 e 10 anos.

Comportamento: São conhecidas por seus gritos agudos e pelagem densa, adaptada ao gelo.

Mesmo com o avanço dos satélites e da tecnologia meteorológica, o simbolismo do Dia da Marmota resiste há 140 anos como um marco da esperança, ou paciência, diante das mudanças de estação.