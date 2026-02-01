Homem tem estômago perfurado após beber ‘drink da moda’

O homem precisou passar por uma cirurgia - Foto: Ilustratativa | Freepik

Um homem, de 34 anos, teve seu estômago perfurado após beber um ‘drink da moda’ em um bar no México. O rapaz passou mal segundos depois de dar o primeiro gole na bebida e sentiu fortes dores abdominais, sendo levado às pressas para o hospital.

Segundo informações da imprensa local, o paciente também apresentou outros sintomas, como suor excessivo, sonolência, pressão arterial baixa e queda da temperatura corporal, chegando a marca de 35,4 °C.

Seu estado foi considerado grave e os médicos identificaram gás solto na cavidade abdominal, com sinais de ruptura do estômago. Em seguida, foi realizada uma cirurgia de emergência, onde foi possível notar um buraco de aproximadamente 3 centímetros na região estomacal.

Entretanto, o procedimento foi um sucesso e o buraco foi fechado utilizando o próprio tecido adiposo do rapaz, que recebeu alta médica após três dias de internação.

Mas afinal, o que tinha no drink?

O drink em questão foi resfriado com nitrogênio líquido, gás que tem sido utilizado de forma comum na gastronomia moderna. Seu usos é associado ao efeito rápido de congelamento rápido e para deixar uma “fumaça” ao redor de pratos e copos.

Entretanto, a substância é tóxica para o organismo, pois ao entrar no corpo ela se transforma em gás e expande cerca de 700 vezes, podendo romper facilmente um órgão. Além de que líquidos extremamente frios criam uma camada temporária de gás ao tocar superfícies quentes, retardando o congelamento imediato dos tecidos.