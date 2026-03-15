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BRASIL

Dia de São Longuinho: saiba por que as pessoas dão três pulinhos

Embora a prática seja muito difundida, ela não aparece nos registros oficiais da Igreja

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

15/03/2026 - 8:41 h

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São Longuinho viveu no século 1 e era um centurião do exército romano
São Longuinho viveu no século 1 e era um centurião do exército romano -

Neste 15 de março é celebrado o dia de São Longuinho, um santo bastante conhecido no Brasil por causa de uma tradição popular curiosa: pedir ajuda para encontrar objetos perdidos dando três pulinhos.

Segundo a crença popular, quem perdeu algo deve fazer o pedido ao santo, prometer os três pulos e agradecer quando o objeto for encontrado. Embora a prática seja muito difundida, ela não aparece nos registros oficiais da Igreja, sendo considerada uma tradição popular transmitida ao longo dos anos.

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Quem foi São Longuinho?

De acordo com relatos cristãos, São Longuinho viveu no século 1 e era um centurião do exército romano, comandante de cerca de 100 soldados. Ele teria participado da crucificação de Jesus Cristo.

Após a morte de Jesus na cruz, Longuinho recebeu a missão de confirmar se ele realmente havia morrido.

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Para verificar a morte, o centurião perfurou o corpo de Jesus com uma lança. Segundo a tradição cristã, o sangue que saiu da ferida atingiu os olhos de Longuinho, curando uma doença ocular que ele sofria havia anos.

O milagre teria levado o soldado romano a se converter ao cristianismo.

Vida religiosa e morte

Depois da conversão, São Longuinho abandonou a carreira militar, tornou-se monge e passou a peregrinar anunciando a fé cristã. No entanto, as autoridades do Império Romano o capturaram por causa da nova religião.

Mesmo diante do imperador, ele manteve sua fé e acabou sendo torturado e morto por decapitação, tornando-se mártir.

Por que ele é associado a objetos perdidos

A relação entre São Longuinho e objetos perdidos não aparece nos registros históricos da Igreja. A explicação mais difundida é simbólica: como seus olhos foram milagrosamente curados, surgiu a ideia de que ele teria uma visão tão perfeita que poderia ajudar as pessoas a encontrar coisas desaparecidas.

Essa interpretação popular acabou criando o costume dos três pulinhos, tradição que se espalhou principalmente no Brasil.

Origem do nome

O nome Longuinho vem da palavra latina longinus, relacionada a uma lança. Uma das representações mais conhecidas do santo está na Basílica de São Pedro, no Vaticano, onde existe uma estátua em sua homenagem.

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Tags:

catolicismo São Longuinho tradição popular

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