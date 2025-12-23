Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Diamante gigante de R$ 16 milhões é encontrado em pequena cidade do Brasil

Pedra preciosa é a segunda maior encontrada em território brasileiro

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

23/12/2025 - 12:06 h
Diamante possui peso estimado de cerca de 129,36 gramas
Diamante possui peso estimado de cerca de 129,36 gramas -

Um diamante bruto de 646,78 quilates, avaliado em aproximadamente R$ 16 milhões, foi encontrado no município de Coromandel, no interior de Minas Gerais. Segundo a Agência Nacional de Mineração (ANM), a pedra é o segundo maior diamante já registrado em território brasileiro.

Com a nova descoberta, Coromandel consolida-se como o único município do país a concentrar os dois maiores diamantes já encontrados no Brasil. O recorde permanece com o diamante Getúlio Vargas, de 727 quilates, localizado na mesma região em 1938. O exemplar identificado em 2025 passa agora a ocupar a segunda posição no ranking histórico.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O diamante recém-descoberto possui peso estimado de cerca de 129,36 gramas, considerando que cada quilate equivale a 0,2 grama. As dimensões e características da pedra chamaram a atenção de especialistas do setor mineral, que acompanham o processo de regularização, avaliação e certificação do material.

A descoberta ocorreu em maio de 2025, em uma área autorizada para exploração mineral de pequena escala, classificada como Permissão de Lavra Garimpeira (PLG). De acordo com a ANM, o título da área está em vigor, o que confirma que a extração foi realizada dentro dos parâmetros legais estabelecidos pela legislação brasileira.

Leia Também:

Jovem de 18 anos morre eletrocutada enquanto limpava geladeira
Vai atrasar? Às vésperas do Natal, Correios tem pior índice de entrega
Primeiro foguete lançado pelo Brasil explode minutos após sair do solo

Segundo informações da Prefeitura de Coromandel, o diamante foi encontrado às margens do rio Douradinho. A pedra apresenta coloração marrom, fator que influencia diretamente em sua avaliação comercial, juntamente com critérios como peso, pureza e grau de transparência.

Declaração oficial do achado

Após a descoberta, o proprietário da área - cuja identidade não foi divulgada - realizou a declaração oficial do achado no Relatório de Transações Comerciais (RTC). O procedimento foi registrado no Cadastro Nacional de Comércio de Diamantes (CNCD) no dia 29 de maio, atendendo a todas as exigências dos órgãos reguladores.

Com a regularização concluída, o diamante está liberado para comercialização tanto no mercado interno quanto no exterior, desde que sejam respeitadas as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Mineração e demais órgãos competentes.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

diamante MInas Gerais mineração pedra

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Diamante possui peso estimado de cerca de 129,36 gramas
Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

Diamante possui peso estimado de cerca de 129,36 gramas
Play

Vídeo: mulher é presa após destruir imagem de santo em presépio

Diamante possui peso estimado de cerca de 129,36 gramas
Play

Brasileiros mortos na Ucrânia viram comida de porcos e cachorros, diz ex-soldado

Diamante possui peso estimado de cerca de 129,36 gramas
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

x