Direitos Humanos acompanha violência contra indígenas no MS

O Ministério dos Direitos Humanos informou, neste domingo, 4, que acompanha a escalada de violência contra a comunidade indígena Guarani e Kaiowá, em Douradina, no Mato Grosso do Sul. Uma equipe do governo federal foi enviada ao local para verificar a situação.

Segundo informações do Conselho Indigenista Missionário (Cimi) e da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), ruralistas da região teriam invadido a terra indígena Lagoa Panambi e atirado contra os ocupantes do local, na tarde de sábado, 3.

O coordenador-geral do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas, Igo Martini, está no Mato Grosso do Sul para integrar a equipe do Ministério dos Povos Indígenas que acompanha os conflitos fundiários.

Os ataques às comunidades aconteceram em território delimitado pela Fundação dos Povos Indígenas (Funai) em 2011. As organizações de defesa dos direitos indígenas denunciam que o ataque aconteceu depois que os agentes da Força Nacional deixaram o território.