Disparo que matou turista baiana no Rio partiu de adolescente do tráfico

O corpo de Diely foi enterrado na Bahia nesta terça - Foto: Reprodução | Instagram

A autor dos disparos que mataram a turista baiana Diely Silva em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, foi identificado pela Polícia Civil nesta terça-feira, 31. Trata-se de um adolescente de 16 anos que foi apreendido 2 vezes pela Polícia Militar neste ano e está com um mandado de busca e apreensão por associação ao tráfico em aberto.

Segundo a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), o menor fugiu para o Complexo da Penha após o crime. Por ser um menor de idade, o nome do suspeito não foi divulgado. Contra o jovem já havia um mandado de busca e apreensão pela prática de atos infracionais anteriores.

O corpo de Diely foi enterrado na Bahia nesta terça. Ela morreu no último sábado, 28, após o carro em que ela estava ser atacado na comunidade do Fontela. O motorista do veículo ficou ferido.

A DHC descobriu que traficantes do Comando Vermelho que exploram a Fontela obrigaram motoristas a abaixar os vidros, a acender a luz interna e a ligar o pisca-alerta para circular pela favela. O objetivo é se proteger de investidas de facções rivais.



O motorista, que não é do Município do Rio nem conhece a região das Vargens, tentou acessar a Avenida Benvindo de Novaes pela Fontela e não seguiu a determinação do tráfico.

O adolescente infrator, um dos responsáveis pela segurança da comunidade, ao perceber a aproximação do automóvel com vidros fechados e sem alerta acionado, efetuou disparos contra o veículo, acertando o pescoço da turista e as costas do motorista.

Após a ação criminosa, o adolescente fugiu para o complexo da Penha, onde foi acolhido pela liderança da facção. As investigações seguem para apurar a participação de outros indivíduos.