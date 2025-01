Divulgação da lista de aprovados no "Enem dos Concursos" será antecipada

Notas do CNU foram antecipadas - Foto: Reprodução / Youtube

A divulgação da lista de aprovados no Concurso Público Nacional Unificado (CNU) foi antecipada para o dia 4 de fevereiro. A informação foi divulgada pela ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, nesta terça-feira, 14.

A data anterior seria dia 11 de fevereiro.

Para os cargos de nível médio, bloco 8, a lista já será definitiva, porém para as vagas do nível superior, blocos 1 a 7, as outras classificações serão divulgadas ao longo do mês:

- No dia 4 de fevereiro, os candidatos aprovados na 1ª lista serão convocados para os cursos de formação e terão até o dia 5 para confirmar a participação na etapa;

- Assim, uma segunda lista de aprovados será divulgada no dia 11 de fevereiro e, a terceira, no dia 18;

- Em todos os casos, os candidatos terão até o dia seguinte à convocação para confirmar a participação no curso;

- No dia 28 de fevereiro, sairá a lista definitiva de aprovados e haverá a convocação para matrícula nos cursos de formação.