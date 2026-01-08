Menu
HOME > BRASIL
LUTO

DJ brasileiro famoso é encontrado morto em praia de Portugal

DJ estava desaparecido desde o primeiro dia de janeiro

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

08/01/2026 - 7:30 h
DJ tinha estava desaparecido desde o dia primeiro de janeiro
DJ tinha estava desaparecido desde o dia primeiro de janeiro

O corpo do DJ brasileiro Maycon Douglas foi encontrado na Praia da Luz, em Nazaré, Portugal, nessa quarta-feira, 7. O artista tinha 26 anos e estava desaparecido desde o primeiro dia de janeiro, após sair de um bar com uma mulher ainda não identificada.

O carro do brasileiro foi encontrado por autoridades portuguesas ainda no dia primeiro de janeiro. O veículo estava submerso, a seis metros de profundidade.

Encontrado sete dias depois na mesma região onde o carro estava, o corpo apresentava estado avançado de decomposição. O cadáver vai passar por exame de necropsia para confirmar a identidade, mas familiares reconheceram as tatuagens do DJ e confirmaram se tratar dele.

Quem era Maycon Douglas

DJ reunia mais de 40 mil seguidores no Instagram
DJ reunia mais de 40 mil seguidores no Instagram | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O DJ reunia mais de 40 mil seguidores no Instagram. Ele nasceu no Brasil e se mudou com a família para Portugal aos 4 anos de idade. Ele ficou conhecido no país após participar de um reality show chamado ‘Secret Story — Casa dos Segredos’.

Na última publicação feita nas redes sociais, no dia 30 de dezembro, o DJ falou sobre as expectativas para 2026. “2025 foi intenso. Aprendeu-se muito, viveu-se mais ainda. Uma das datas com mais significado para mim é o Ano-Novo… Por quê? Não sei. Talvez aquela sensação de recomeço, mesmo sabendo que, no fundo, está tudo igual”, escreveu.

Ainda não há informações sobre a causa da morte. As autoridades policiais investigam o caso.

dj Maycon Douglas

x