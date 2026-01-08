Supermercado é interditado após flagrante de ratos andando em pães

O ambiente foi classificado como contaminado, com risco à saúde pública - Foto: Reprodução/redes sociais

Ratos foram encontrados sobre pães recém-saídos do forno no supermercado Nova Jerusalém, localizado no setor Pontal Sul, em Aparecida de Goiânia, nesta quarta-feira, 7. A situação foi registrada em vídeo e divulgada pelo delegado da Polícia Civil de Goiás (PCGO), Humberto Teófilo, durante uma operação conjunta da Polícia Civil com a Vigilância Sanitária do município.

As imagens mostram roedores circulando dentro do forno, sobre alimentos que seriam comercializados. Durante a fiscalização, o proprietário do estabelecimento foi preso em flagrante.

No local, as equipes apreenderam mais de 40 caixas de leite com prazo de validade vencido e identificaram fezes de roedores em áreas de estoque, além de quatro irregularidades relacionadas à insalubridade e à presença de alimentos impróprios para consumo. O ambiente foi classificado como contaminado, com risco à saúde pública.

O supermercado foi interditado para adoção das medidas sanitárias cabíveis. O dono do estabelecimento deverá responder por crime contra as relações de consumo, conforme o artigo 268 do Código Penal.