POLÍCIA
Supermercado é interditado após flagrante de ratos andando em pães
O proprietário do estabelecimento foi preso em flagrante
Por Victoria Isabel
Ratos foram encontrados sobre pães recém-saídos do forno no supermercado Nova Jerusalém, localizado no setor Pontal Sul, em Aparecida de Goiânia, nesta quarta-feira, 7. A situação foi registrada em vídeo e divulgada pelo delegado da Polícia Civil de Goiás (PCGO), Humberto Teófilo, durante uma operação conjunta da Polícia Civil com a Vigilância Sanitária do município.
As imagens mostram roedores circulando dentro do forno, sobre alimentos que seriam comercializados. Durante a fiscalização, o proprietário do estabelecimento foi preso em flagrante.
No local, as equipes apreenderam mais de 40 caixas de leite com prazo de validade vencido e identificaram fezes de roedores em áreas de estoque, além de quatro irregularidades relacionadas à insalubridade e à presença de alimentos impróprios para consumo. O ambiente foi classificado como contaminado, com risco à saúde pública.
Leia Também:
O supermercado foi interditado para adoção das medidas sanitárias cabíveis. O dono do estabelecimento deverá responder por crime contra as relações de consumo, conforme o artigo 268 do Código Penal.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes