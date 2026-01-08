Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Supermercado é interditado após flagrante de ratos andando em pães

O proprietário do estabelecimento foi preso em flagrante

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

08/01/2026 - 6:48 h
O ambiente foi classificado como contaminado, com risco à saúde pública
O ambiente foi classificado como contaminado, com risco à saúde pública -

Ratos foram encontrados sobre pães recém-saídos do forno no supermercado Nova Jerusalém, localizado no setor Pontal Sul, em Aparecida de Goiânia, nesta quarta-feira, 7. A situação foi registrada em vídeo e divulgada pelo delegado da Polícia Civil de Goiás (PCGO), Humberto Teófilo, durante uma operação conjunta da Polícia Civil com a Vigilância Sanitária do município.

As imagens mostram roedores circulando dentro do forno, sobre alimentos que seriam comercializados. Durante a fiscalização, o proprietário do estabelecimento foi preso em flagrante.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por DELEGADO HUMBERTO TEÓFILO 🇧🇷 (@delegadohumbertoteofilo)

No local, as equipes apreenderam mais de 40 caixas de leite com prazo de validade vencido e identificaram fezes de roedores em áreas de estoque, além de quatro irregularidades relacionadas à insalubridade e à presença de alimentos impróprios para consumo. O ambiente foi classificado como contaminado, com risco à saúde pública.

Leia Também:

Funcionários da Prefeitura e da Câmara são presos por homicídio
Adolescente oferece cigarro eletrônico à sobrinha de 2 anos
Uma das três crianças desaparecidas no Maranhão é encontrada viva

O supermercado foi interditado para adoção das medidas sanitárias cabíveis. O dono do estabelecimento deverá responder por crime contra as relações de consumo, conforme o artigo 268 do Código Penal.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ratos saúde pública supermercado vigilância sanitária

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O ambiente foi classificado como contaminado, com risco à saúde pública
Play

Empresa baiana é investigada por fraude milionária em licitações públicas

O ambiente foi classificado como contaminado, com risco à saúde pública
Play

Idosa tenta entrar na Cadeia de Salvador com drogas e eletrônicos

O ambiente foi classificado como contaminado, com risco à saúde pública
Play

Vídeo: viatura da Guarda Municipal é apedrejada no Pelourinho

O ambiente foi classificado como contaminado, com risco à saúde pública
Play

Socorrista é golpeado na cabeça com facão após discussão na Bahia

x