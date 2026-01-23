Menu
BRASIL

Doce de leite, azeite e sal: marcas têm venda proibida pela Anvisa

Decisão da agência envolve recolhimento de lote, apreensão de produto e suspensão da comercialização

Luan Julião

Por Luan Julião

23/01/2026 - 13:53 h
Irregularidades em testes e na procedência levaram à retirada de produtos do mercado. -

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a retirada do mercado de produtos alimentícios de três marcas diferentes após identificar falhas sanitárias e administrativas. A decisão, publicada nesta quinta-feira, 22, afeta itens dos segmentos de laticínios, azeites e sal de cozinha, com medidas que vão desde recolhimento de lotes até a proibição total de comercialização.

As restrições atingem empresas responsáveis por um doce de leite, um azeite de oliva extravirgem e um sal grosso iodado. Segundo a Anvisa, as irregularidades envolvem problemas de identificação, composição, procedência e divulgação dos produtos.

Doce de leite sem identificação de lote

No caso dos laticínios, a Anvisa determinou o recolhimento do Doce de Leite em Pedaços da marca São Benedito, fabricado em 25 de junho de 2025. O produto é da empresa JF Indústria Comércio de Doces e Laticínios Ltda. e teve a venda, a distribuição e o consumo proibidos.

A medida foi adotada após a constatação da ausência de identificação do lote, além da reprovação em teste de determinação de ácido sórbico realizado pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal (Lacen-DF). O ácido sórbico é utilizado como conservante para impedir a proliferação de microrganismos que causam a deterioração dos alimentos.

Azeite com origem desconhecida

Já o Azeite de Oliva Extravirgem da marca Terra das Oliveiras teve proibição mais ampla. O produto não pode ser fabricado, importado, divulgado, comercializado, distribuído ou consumido, além de estar sujeito à apreensão.

De acordo com a Anvisa, o azeite possui origem desconhecida e estava sendo anunciado para venda na plataforma Shopee. A empresa importadora, JJ – Comercial de Alimentos Limitada, teve o CNPJ extinto em 8 de janeiro de 2025, após encerramento voluntário das atividades.

Sal com teor irregular de iodo

No segmento de sais, a restrição recaiu sobre o lote 901124 do Sal Marinho Grosso Iodado da marca Marfim, produzido pela empresa M Gomes Praxedes Ltda. Apenas esse lote foi proibido de ser vendido, distribuído e consumido.

A suspensão ocorreu após o produto apresentar irregularidades no teste de teor de iodo, conforme Laudo de Análise Definitivo emitido pelo Lacen-DF. A Anvisa destacou que o iodo é um mineral essencial, cuja adição ao sal de cozinha é obrigatória no Brasil desde a Lei nº 1.944/1953, sancionada em agosto de 1953.

A ausência ou quantidade inadequada do mineral pode provocar aumento da tireoide e comprometer o desenvolvimento do feto durante a gestação, segundo o órgão regulador.

x